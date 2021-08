Como resultado de un concurso laboral para trabajar en el área operativa de la Mina Rajo, tres ingenieras en minas asumieron como jefas de turno en El Teniente. Un nuevo avance en el camino hacia equipos cada vez más diversos, que reflejen de forma clara e impulsen la transformación de Codelco.

Andrés Music, gerente general, planteó que “junto con la innovación, automatización, la transformación digital y cultural, la diversidad y la gestión del talento son palancas que debemos desarrollar para avanzar por el camino deseado”.

En 2019, la División El Teniente fue reconocida por avanzar en una cultura laboral que promueve las oportunidades de desarrollo entre mujeres y hombres, con la entrega del sello Iguala-Conciliación, que se otorga a las empresas certificadas en la Norma 3262 de igualdad de género y conciliación de vida laboral, familiar y personal.

Recientemente, en agosto de 2021, Codelco y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de avanzar en una cultura laboral que promueve la igualdad de derechos y oportunidades de desarrollo entre mujeres y hombres. La ceremonia de firma de readhesión a la Iniciativa de Paridad de Género se realizó en El Teniente.

ORGULLO Y DESAFÍO

Leyla Olivares, jefa de turno

“Es un desafío grande e importante asumir este rol tan relevante. Estoy en la División desde hace 8 años y dar este paso es un hito en mi carrera y un reto para demostrar que tenemos las competencias y capacidades laborales para ejercer liderazgos”.

Fabiola Leiva, jefa de turno

“Ser parte de este proceso es un orgullo y destaco que cada vez haya más mujeres entrando a la supervisión. Laboralmente es un paso muy importante que estoy dando y es un aliciente a seguir mejorando y creciendo como profesional”.

Carolina Jiménez Mukarker, jefa de turno:

“Esta oportunidad que me brinda la organización me enorgullece y a la vez me compromete a aportar los conocimientos, valores éticos y profesionales para liderar de manera positiva el equipo humano que trabaja junto conmigo”.