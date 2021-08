Texto y fotos: Patricio Miranda Humeres

La última sesión ordinaria del concejo municipal, el 17 de agosto, llevaba algo más de una hora cuando una intervención del concejal Emerson Avendaño (ind. Ecologista Verde), puso en jaque una decisión que había sido tomada hace más de un mes, en el segundo concejo ordinario, realizado el 6 de julio.

“Lamentablemente hubo un error, lo cometimos nosotros, no por el espíritu de la votación, sino por el procedimiento, que está fuera de ley”, señaló Avendaño.

Ello porque en la sesión de julio se votó la entrega en comodato de un inmueble ubicado en la esquina de Mujica y Zañartu, donde se realizaban talleres culturales a cargo de un grupo de artistas, a quienes se les había entregado la administración de la casa durante el mandato exalcalde Eduardo Soto.

En aquella oportunidad se disminuyó la cantidad de años que implicaba la entrega del inmueble, ya que inicialmente el Instituto O’Higginiano buscaba ocupar la casa por 20 años, situación que fue modificada a solo cinco.

Tras una serie de discusiones, se generó un empate, con votos a favor de la entrega del domicilio por parte de los concejales Arellano, Villagra, Henríquez, Orueta y Vidal; mientras que Cáceres, Avendaño, Morales, Guzmán y Toledo se opusieron. Ante ello, fue el alcalde, Juan Ramón Godoy, quien dirimió a favor de ceder el recinto en comodato.

Y precisamente ese punto fue el que Avendaño puso de relevo en su intervención en el último concejo, donde explicó que, según la Ley Orgánica de Municipalidades, no correspondía que el jefe comunal fuera el de la última palabra en aquella instancia.

Citando la legislación, Avendaño señaló que “si hay empate, se tomará una segunda votación. De persistir el empate, se votará en una nueva sesión” y que en caso de que aún no se logre una mayoría, la decisión recaerá en quien preside la sesión.

Tras aquellas palabras, el secretario municipal del concejo reconoció que “esa parte no la conocía en detalle, acuso mi ignorancia (…). Pero en varias oportunidades se ha dado el caso de que ha ocurrido empates y el alcalde dirimía respecto de determinados temas en el momento”.

Ello llevó a que se determinara analizar la situación por parte del director jurídico y que, eventualmente, se vuelva a realizar la votación en un siguiente concejo, dejando en la nebulosa aún el futuro del comodato.

Falta de información

En la solicitud inicial que el Instituto O’Higginiano realizara al municipio para hacerse del comodato, y que fue leído ante el pleno de concejales y el alcalde, la institución se comprometía a realizar las mejoras y mantenimiento del inmueble de calle Mujica con Zañartu. Con todo, no se detalló ningún plan ni se clarificaron tampoco montos de inversión, punto que algunos representantes pusieron de manifiesto.

“Ellos se comprometieron a reparar el inmueble, pero no hay ningún informe donde se detalle el estado y deterioro que tiene”, apunta Avendaño. “Entonces no tenemos ninguna garantía y tenemos que recordar que es una casa patrimonial entonces es complejo el cómo se va a reparar”.

Por otro lado, la concejala Viviana Morales (PC), conoce de cerca la historia de la casa. Dado su trayectoria ligada al mundo cultural, fue parte de una serie de agrupaciones que confluyeron en un plan de trabajo que presentaron al municipio hace unos años, para hacerse cargo del inmueble y transformarlo en un centro cultural.

“Nos dijeron que al alcalde (Soto) le encantó el plan, pero teníamos que cambiarle el nombre y sacar a dos agrupaciones. Nos negamos y llegó otra persona del ámbito de la cultura, que hoy está desaparecida en acción y que sí decidió firmar”, recuerda.

“No lograron cuidar el espacio, que además es patrimonial. Fui a algunas actividades y no me involucré más que eso, pero hay un evidente deterioro del lugar”, reclama. “Lamentablemente el mal trabajo de esa agrupación hizo que el municipio diga que todos los artistas trabajan como ellos. Y eso es una pena, porque no es así”.

Morales señala que “más allá de estar en contra del Instituto O’Higginiano”, parte de su visión es que se debe tomar en cuenta el tejido cultural y social territorial, para generar espacios para que se puedan desarrollar las diversas expresiones.

“Una de las grandes necesidades, es que Rancagua como capital regional sea una alternativa de desarrollo laboral para los artistas que llegan a la región después de haber estudiado fuera de la ciudad”, postula.

Este medio intentó contactar al Instituto O’Higginiano, sin embargo tanto el teléfono que publican en sus medios oficiales como el correo al que hacen alusión, están fuera de servicio.

Por ahora, resta que el municipio termine de elaborar el informe donde se defina la validez de la decisión tomada en julio, para luego, si así se determina, poner en tabla el tema nuevamente y volver a votar.