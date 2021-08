El pasado 20 de agosto se celebró un nuevo natalicio del padre de la patria don Bernardo O´Higgins Riquelme, militar, hombre de honor y político que es reconocido como uno de los fundadores de la república.

Si bien su figura fue controvertida para sus contemporáneos, son varias las lecciones que para nuestra moderna vida podemos rescatar, en estas líneas hoy quiero destacar la valentía con que enfrentó los más duros momentos de su existencia. Pero no me refiero al valor demostrado en el campo de batalla, donde tal vez sus aptitudes militares podrían ser cuestionadas ante lo que parece un error táctico al encerrarse en Rancagua, descuidando el objetivo estratégico que era defender la capital. Mayor valor estratégico en este sentido parecía tener la sugerencia del general Carrera de atrincherarse en Angostura, dejando así la retaguardia libre para recibir recursos o refuerzos desde Santiago o en el peor de los casos realizar una retirada ordenada.

Pese a lo anterior no está en cuestionamiento la valentía de O´Higgins, que no duda en poner su vida al servicio de la patria. Recordemos que hasta poco antes de la Batalla de Rancagua las fuerzas OHigginistas y Carreristas estaban en una franca guerra civil, pero él no duda en subordinar sus legítimas aspiraciones y ponerse bajo el mando de su rival ante la llegada de Osorio en el sur.

Tiempo después –ya consolidado en el poder- más fácil hubiese sido manejar el statuo quo, pero el Director Supremo enfrenta grandes transformaciones del país que dan inicio a la hoy nuestra bicentenaria república, por ejemplo la Constitución de 1822 establece la división de los poderes públicos y el sistema representativo.

Fuertemente cuestionado -y con justa razón- por ejercer un gobierno autoritario, hasta dictatorial, su mayor valentía fue el entender que la institución, la república, el Estado es más que un solo hombre. Que por fructíferas que hayan sido sus obras cuando su figura se vuelve una instancia de división, prefiere dar un paso al costado evitando eternizarse en el poder, por el poder, evitando así una guerra civil. Tal era la oposición interna que tenía.

Una lección de valentía y humildad que aún mantiene actualidad de parte de quién le da su nombre a nuestra región.

Luis Fernando González V.

Subdirector