Por: Fernando Ávila F.

Durante la tarde del lunes, se produjo un incendio catalogado en primera instancia como de pastizal en la Ruta del Ácido, kilómetro 2 comuna de Olivar, por lo que debieron acudir las Unidades del Cuerpo de Bomberos de Olivar BX-1, y B-1, sumado al apoyo de la Unidad B-2 de Gultro. Ya en el lugar se verificó que se trataba de fuego en despunte de leña y árboles, incendio que llamó la atención porque a esa hora llovía intensamente.

Al lugar acudió en apoyo el Cuerpo de Bomberos de Rancagua, con las Unidades BX-5 y B-T2, esto con el fin de evitar una posible propagación. Según lo informado por el Segundo Comandante del Cuerpo de Bomberos de Olivar, Agustin Herrera, la emergencia se debió a un acopio de ramas de árboles de grandes dimensiones, las que por razones que se desconocen se incendiaron.

Sobre el apoyo que se solicitó a Rancagua, fue por los escases de agua existente en el lugar, sosteniendo que no hubo riesgo mayor, pero debió ser controlado con rapidez por la cantidad de humo que emanaba. Debido a que se trató de una emergencia menor, se informó que no habrá una investigacion exhaustiva, ya que no hubo activación de seguros, daños materiales o daños a terceras personas.