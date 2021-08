Personal de la Sección Migraciones y Policía Internacional San Fernando, se trasladó hasta la calle 10 de julio, en la Población 11 de Septiembre de la capital colchagüina, con la finalidad de efectuar una fiscalización a extranjeros que residen en el lugar.

Durante el chequeo, fue revisada la documentación de once personas extranjeras, de las cuales siete de ellas se encontraban de manera irregular en Chile, por haber ingresado al país a través de pasos fronterizos no habilitados, mantener visas de turismo vencidas y/o no dar cumplimiento a procesos de regularización migratoria ya iniciados.

Debido a lo anterior, los extranjeros infractores, cuyas nacionalidades son colombiana, venezolana y haitiana, fueron denunciados a la autoridad administrativa, la que deberá establecer sanciones o pasos a seguir, según cada caso.

De igual forma, los detectives de Migraciones y Policía Internacional San Fernando, denunciaron a otros 10 extranjeros de nacionalidad argentina, boliviana, ecuatoriana y haitiana, quienes en sus sistemas figuraban como imputados por diversos delitos.