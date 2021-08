Mucho tiempo pasó para escuchar un fuerte grito del OHI-OHI en el estadio El Teniente de Rancagua. Desde comienzos de 2020 que los hinchas rancagüinos no asistían al Mundialista para apoyar a O’Higgins en uno de sus partidos. Y no era porque no querían estar, las restricciones producto de la pandemia no lo permitían.

Pero ese día llegó. El ansiado reencuentro, el abrazo, el saludo en la cancha, ese grito de aliento, ese reclamo a viva voz, se volvió a ver en las gradas del recinto de la calle Almarza.

El viernes, antes de las 17 horas, ya había algunos fanáticos en las puertas de acceso del estadio esperando el sí, esa orden que les permitiese estar nuevamente en el lugar donde han vivido momentos felices y otros no tanto. Emocionados, pasaron por los controles y luego enfilaron hacia su lugar de siempre, donde en cada partido se topaban con las mismas personas, quizás con amigos del fútbol que no veían desde hace un año y medio, pero ahí estaban, felices esperando una victoria que tanto se buscó.

Es más, el partido lo sufrieron. Everton pudo anotar mucho antes que la celeste, pero ese esperado grito de gol llegó al final. El cabezazo de Matías Cahais fue la llave para un festejo más que necesario. En la cancha, abrazos entre jugadores, en las tribunas, lo propio. Volvió la hinchada y regresó el triunfo.

Ahora, a preparar la siguiente visita al “Templo de las Ilusiones”, porque el partido que vendrá en una semana y media es para los rancagüinos un clásico: Colo-Colo.