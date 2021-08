Por: Gisella Abarca

No hay trabajos para mujeres y trabajos para hombres. Lo que hay son trabajos con cultura masculina. Oficios que en forma tradicional, por costumbre y por arbitrariedad, son tierra de hombres. Uno de esos lugares lo ocupa el manejo de micros.

Así como el tren, el avión, el barco o el taxi, hombre es mayoría, hegemonía que de a poco empieza a romperse con Sandra Coloma y Angélica Castillo, las integrantes de la flota de conductores de la empresa Buses Expreso Rancagua que cuenta con dos mujeres trabajando en el transporte público. Ellas pasan sus días a bordo de las micros, con la responsabilidad de transportar a los rancagüinos sanos y salvos hasta sus trabajos u hogares. Sandra y Angélica poco a poco se abren paso en un rubro dominado mayoritariamente por hombres.

Con más de 20 años dedicada al traslado de personal, a Sandra Coloma la pandemia la dejó sin su fuente laboral. Ocho meses que puso fin cuando encontró trabajo en la empresa Buses Expreso Rancagua “Al principio me dio cosa, porque no tenía la experiencia en micros, sí en traslado de personal; pero en buses de locomoción colectiva jamás”, dice quien ya lleva cinco meses en la empresa de transporte mayor.

La conductora asegura que “ha sido una experiencia súper enriquecedora”. Si bien en sus inicios quiso renunciar “los mismos pasajeros me dieron ánimos para seguir, me felicitan, me dicen que lo hago bien, que siga; y eso me dio fuerzas para seguir. Ahora me gusta mucho, mis compañeros son muy amables, muy respetuosos, me han ayudado en todo lo que he necesitado”, relata Sandra quien orgullosa se sube a su máquina 118 de la línea 100 Circunvalación.

UN TRATO DIFERENTE HACIA EL PASAJERO

Una experiencia que ha entregado buenos resultados asegura el gerente Buses Expreso Rancagua, Wilson Rivas “nos hemos abierto a la experiencia con conductoras mujeres, y en este plan de ampliarnos a ciertos modelos de trabajo distintos a los que estamos acostumbrados, hemos incorporado a mujeres en turnos especiales ajustados a las funciones que también desarrollan en su hogar. Hemos tenido muy buena experiencia y buenos resultados”, asegura comentando que los usuarios lo han percibido así comentándolo en las redes sociales de la empresa de transporte mayor.

Según cuenta Rivas, la experiencia de mujeres al volante inspira confianza, son detallistas y cuidan la atención al cliente “el servicio se percibe de una forma distinta de parte del usuario, el trato hace la diferencia y de eso estamos preocupados, poder entregar un mejor servicio al usuario y por eso estamos ampliando este programa”.

Actualmente la empresa de transportes se encuentra en la búsqueda de nuevos conductores -hombres y mujeres- los que deben tener como requisito para postular licencia profesional A3, o licencia A2 con más de 2 años de experiencia; aquí ni la edad, ni la experiencia en conducción de micros son excluyentes asegura Rivas “porque la empresa tiene un programa de integración donde las personas al no tener experiencia, hace que podamos partir con recorridos más simples para que quienes se inician en el proceso, puedan tener mayor expertiz con el tiempo y van migrando hacia otros recorridos”, asegura.

Así, en la línea de captar nuevas conductoras, el gerente de Buses Expreso Rancagua comunicó que se encuentran en conversaciones con diferentes organizaciones para difundir el llamado a ser parte de la empresa de transportes, una de ellas es PODEMU, donde la Directora Regional, Nessy Moratelli apuntó “En alianza con Buses Expreso Rancagua hacemos el llamado a mujeres que se atrevan a conocer este oficio que está en busca de integrar a más mujeres que no sólo ven en este trabajo un ingreso económico; sino también la realización profesional al volante”.

Para concluir, la conductora Sandra Coloma finalizó diciendo “a las mujeres les digo que se atrevan, que se puede, que se den el ánimo, las ganas y la fuerza para poder hacerlo. Nosotras las mujeres podemos, así como me dicen los pasajeros, somos guerreras y podemos. Yo las insto a que den el paso para poder salir adelante, porque nada es imposible para nosotras, los límites están en la mente de cada uno”, remató.

Si quiere tener más información del proceso de postulación que se encuentra abierto, debe consultar al twitter @ERancagua, Facebook busesexpresorancagua o http://www.expresorancagua.cl/