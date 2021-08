Llevamos ya casi dos años de pandemia, no solo miles de personas han perdido la vida en nuestro país, sino que millones de situaciones que considerábamos normales hoy no lo son. Fondas, visitas a familiares, salir a carretear hasta la madrugada, solo por nombrar algunas.

Al mismo tiempo son incontables las consecuencias económicas, sociales y políticas que esta condición del mundo ha causado no solo en Chile sino en todo el orbe.

Y cuando creíamos que por fin esto estaba terminando llega la variante delta que nos tiene preocupados, pero al mismo tiempo hastiados de estas medidas de restricción. Esto al mismo tiempo que vemos como países que habían sido considerados ejemplos en la contención de la pandemia como Australia e Islandia han debido volver a cuarentena. Pero no son cuarentenas iguales a las de hace dos años, esta vez van acompañadas de protestas en contra de las medidas de confinamiento.

Menciono esto porque muchas veces en el análisis de como Chile ha enfrentado esta situación nos olvidamos del contexto global y solo nos comparamos con nuestras propias expectativas. En este sentido si bien somos y fuimos críticos de la gestión centralizada de la pandemia al día de hoy la estrategia parece dar resultados de la mano de un potente proceso de vacunación. Espero por el bien de todos no estar diciendo lo contrario en un par de meses.

Con todo creemos que al menos comunicacionalmente se está cometiendo el mismo error que al comienzo de la pandemia, en un extraño de ja vu. Recordemos que en nuestra región los números no reflejaban la realidad, las decisiones se tomaron muy tardíamente precisamente por esa falta de datos reales. Esto porque no había capacidad instalada localmente para la detección del virus, y los exámenes pcr demoraban hasta 14 días en ser procesados, nunca sabremos cuantas vidas o cuan menos dura podría haber sido la pandemia si esta realidad al menos hubiese sido a tiempo reconocida, aumentando así la comunicación de riesgo y extremar los llamados eficaces a cuidarse.

El error que observamos hoy entonces es relacionado con la variante delta, los casos no son reconocidos como tales hasta que el ISP en Santiago no los declare como tales, al menos 8 días se demora este resultado, al mismo tiempo que mensajes claros a cuidarse porque la variante delta es sumamente contagiosa y esta circulando en nuestras comunidades se enreda y se hace incomprensible en medio de las categorías de caso confirmado, caso probable o a casos por nexo epidemiológico. Por eso desde el viernes para tratar de hacer un poco más comprensible la información empezamos en estas paginas a hablar de casos relacionados con delta, sumando en una sola categoría todos lo posibles casos, al mismo tiempo que el avance o no de la variante delta no es informada en los reportes diarios del Minsal.

De igual manera una vez más quedó de manifiesto que las redes sociales no son suficiente para informar a la población, y que gran parte de nuestra gente simplemente no tiene acceso a internet y no se puede tomar decisiones suponiendo que lo que está en el web es la realidad, pese a los anuncios de que el templo estaría cerrado, igualmente cientos quizás hasta miles de personas llegaron este domingo hasta el Santuario de Santa Rosa de Pelequen. Muchos de ellos señalaron no haberse enterado de la disposición de la autoridad de suspender la festividad.

Luis Fernando González V

Sub Director