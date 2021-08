“Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.”

Juan 15: 12-15

La palabra para «amigos» de este texto no se refiere a una relación casual sino a una relación íntima y de confianza.

Dios desea profundamente que lo conozcamos íntimamente. De hecho, El planeó el universo y dirigió la historia, incluyendo los detalles de nuestras vidas, para que pudiéramos llegar a ser Sus amigos.

Es difícil imaginarse cómo es posible la amistad íntima entre un Dios omnipotente, invisible y perfecto, y un ser humano finito y pecaminoso. Es más fácil entender la relación Amo-siervo, o la de Padre-hijo.

En esta relación de confianza que Dios desea tener con usted, Él quiere ser más que una cita en su agenda. Como un amigo cercano, Él quiere ser incluido en cada actividad, cada conversación, cada problema e incluso en cada pensamiento. Usted puede tener con El una conversación continua y sobre cualquier tema todo el día, hablándole acerca de lo que está haciendo o pensando en ese momento.

La Palabra de Dios nos enseña que debemos «Orar sin cesar» orar significa conversar con Dios Usted debe conversar con Dios, mientras hace sus compras, o maneja, o cuando está llevando a cabo cualquier tarea cotidiana. Todo lo que hace puede ser llamado «pasar tiempo con Dios» si Él es invitado a ser parte de ello y si usted se mantiene consciente de Su presencia.

El escritor cristiano conocido como “El Hermano Lawrence” fue capaz de convertir aún los quehaceres más comunes e insignificantes, como preparar comidas, lavar loza, en actos de alabanza y de comunión con Dios. Él dijo que la clave de la amistad con Dios no es cambiar lo que hace sino cambiar su actitud hacia lo que hace. Lo que normalmente hace para usted mismo, lo comienza a hacer para Dios, ya sea comer, bañarse, trabajar, relajarse, pasear.

La Biblia nos dice, «Oren todo el tiempo.» ¿Cómo es posible hacer esto? Esto significa hacer una oración breve tal como: «Estoy dependiendo en ti.» «Quiero conocerte.» «Soy tuyo.» «Ayúdame a confiar en ti.» Ore de esta manera lo más seguido posible para que este hábito tome raíces en su corazón.

También debemos tener presente que es imposible ser un amigo de Dios sin saber lo que Él dice. No puede amar a Dios a menos que lo conozca, y no puede conocerle sin conocer su Palabra.

De aquí que usted debe leer y meditar en su Palabra, cuando piensa en la Palabra de Dios repetidamente en su mente, eso es la meditación. Cuanto más medite en la Palabra de Dios, menos tendrá de qué preocuparse. La razón por la que Dios consideró a Job y a David amigos íntimos, era porque ellos consideraban su Palabra más valiosa que cualquier otra cosa, y pensaban en ella continuamente durante el día. Job admitió, «He atesorado las palabras de su boca más que mi pan diario.» David dijo, «¡Oh, cómo amo tu ley! En ella medito todo el día.»

Tenga presente que Jesús dijo: “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando”.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C