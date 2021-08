Por: Gisella Abarca

Durante la jornada de este domingo comunicó la Corporación Municipal de Rancagua (CORMUN) que la autoridad de salud confirmó de un casos de Covid positivo variante Delta en el Liceo Diego Portales de Rancagua.

“A raíz de esta situación, la Cormun ha decidido suspender el retorno de la atención presencial de alumnos en dicho establecimiento que estaba programado para este lunes 30 de agosto”, expusieron, informando que las clases continuarán de modo online.

Ante esta situación consultamos por mayores antecedentes al Colegio Médico Regional donde su presidenta, Dra. Leslie Salvatierra indicó “Aún la Seremi de Salud no ha dicho nada que esté relacionado con los otros casos (anteriores) o es de otro brote este del Diego Portales. El brote Delta del cumpleaños (del 31 de julio) ya estaba cerrado y no tiene que ver con el brote del Hospital o de otros brotes, no estarían relacionados”, dijo la doctora deslizando que en la región, en varias comunas existe presencia de Covid 19 variante Delta, los “como no tienen la trazabilidad definida, se podría decir que son casos comunitarios”, subrayó Salvatierra.

Fue en este punto donde la presidenta del Colegio Médico de O’Higgins criticó la falta de información que existe en la región respecto a esta nueva variante “Estamos viviendo lo mismo que ocurrió cuando llegó el Covid, cuando nos trataban de decir que estaba todo bajo control, tratando de tapar el sol con un dedo, que no estaba comunitario y ya estaba comunitario hace rato”, recordó haciendo un símil de ese entonces con la poca información de la nueva variante.

“CREO QUE EL DELTA YA ESTÁ COMUNITARIO EN LA REGIÓN”

Agregó “En estos casos Delta, la Seremi tendría que demostrar cuál fue el origen, pero no lo han transparentado, entonces mientras no transparenten que tienen identificado el caso índice y que es un contacto estrecho de ese, podríamos pensar que es comunitario y que en cualquier lado la gente se puede contagiar de Delta, ya que no descartan que sea comunitario”, indicó Salvatierra.

Es por esto que la gremialista fue enfática en exponer “creo que el Delta ya está comunitario en la región, porque no dan la trazabilidad clara, no dicen que hay otras comunas con casos positivos, no dicen cuántos casos Delta positivos hay en la región. Para estas respuestas con lo que se excusa la Seremi es que esos Covid Delta que están saliendo, son los resultados que han hecho con el PCR variante y que falta el informe del ISP, pero como éste está desfasado 8 días, cuando llega el resultado del ISP tampoco informan los casos”, expuso.

La facultativa añadió “de los casos Delta dicen que mientras no lleguen los resultados del ISP no hay nada confirmado, no está la trazabilidad completa y si no informan ahora, después del 18 vamos a tener la primera ola de variante Delta. No les sirve de nada ocultar la información y decir q está todo bien. Me gustaría saber ¿Cuantos exámenes positivos de PCR variante Delta han sido desmentidos desde el ISP, como para seguir esperando su confirmación entre 8 a10?, ¿Cuántos exámenes de PCR variantes se están tomando en la región? Es mejor dar una comunicación efectiva de la situación actual y del riesgo que se corre, con mejores medidas de control y fiscalización en los aforos a tener que estar lamentando cuarentenas cuando tengamos peak de casos Delta. La población no aguantaría nuevas cuarentenas”, finalizó Salvatierra.