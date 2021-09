Texto y fotos: Patricio Miranda Humeres

Colchones, catres, televisores, cocinas, frazadas y hasta juguetes se acumulaban este martes en las afueras de una casa en el centro de Rancagua. Todo mientras un grupo de doce trabajadoras sexuales, pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, miraban cómo la vereda se llenaba de sus pertenencias ante el ya inminente desalojo de la propiedad.

En la acera de enfrente, más de una docena de efectivos de Carabineros, incluido personal especializado, se apostaba en el lugar, pese a que no se veía mayor resistencia de parte de las afectadas.

Todo ello ocurrió en medio de acusaciones que hicieron las residentes ante lo que consideraban un abuso de parte del dueño del inmueble y un error en el procedimiento.

Una de las afectadas, que se identificó como Camila, señaló que en el lugar viven personas lesbianas, homosexuales y trans que ejercen el comercio sexual y que el desalojo los deja en una situación compleja. “No tenemos dónde instalarnos, acá llevábamos nueve años. No nos van a arrendar en ningún otro lado”, reclama.

Eso sí, la disputa con el dueño del terreno no es nueva. En el 2° Juzgado Civil de Rancagua consta una demanda ingresada en septiembre de 2019, donde el arrendador ya acusaba el no pago de la mensualidad, que según consta en los escritos de esa fecha, llegaba a $900.000 mensual o $30.000 diarios, que se reajustaban cada seis meses.

La sentencia se dictó dos meses después, obligándoles a pagar más de $3 millones que se adeudaban y disolviendo el contrato. Con todo, los residentes siguieron ocupando el inmueble y, según señalan, continuaron pagando arriendo incluso por un monto más elevado: $1.200.000 mensual. Cuando comenzaron el trato, dice Camila, el arriendo era de $350 mil al mes.

Con todo, no existe un contrato de arriendo de por medio. De hecho, según consta en la demanda, solo se acreditó la existencia de un acuerdo verbal por medio del relato dos testigos que llevó el dueño del terreno.

Esa misma informalidad es la que, acusan las residentes, llevó a que cada vez que hicieran algún pago, no recibieran un vale o comprobante de vuelta.

“Nos llegó un aviso de que teníamos siete días para desalojar y eso no es nada. Por último un mes. Nosotros les dijimos que el 30 de septiembre podíamos desalojar, pero no pasó”, reclama Camila.

La situación también reveló las pésimas condiciones en las que estaban viviendo estas doce personas en una casa donde, además, había tres menores de edad, que al momento del desalojo se fueron a vivir con otros familiares.

Techos rotos, conexiones eléctricas expuestas, cañerías con filtraciones, baños inhabilitados, humedad y una serie de condiciones precarias eran parte de su día a día. “Pagar $1 millón 200 mil por esto no puede ser”, sostiene Camila.

La mayoría no tiene dónde ir, son de otras regiones e incluso de otros países. Y Laisa, quien coordina todo y es la regenta del lugar, no quiere irse de allí. En esa casa tiene sus cosas, está a cargo de pagar los servicios básicos y es ella, cuentan, quien les da alojamiento a personas trans que puedan andar por las calles y no tienen dónde vivir. Así, de hecho, es como algunas llegaron a esa casa.

El resquicio legal

Además de personal policial y el receptor de la causa, también llegaron al lugar personal municipal, de la OPD, un representante del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) y la abogada y candidata a diputada, Marcela Riquelme.

Riquelme sostuvo que “hay situaciones complejas desde el punto de vista legal y pudimos detectar, muy someramente, que la notificación de la demanda fue en el inmueble designado con el número 58, sin embargo, el desalojo se está desarrollando en el número 60”.

Y agrega: “El abogado nos señala que el número 60 no existe, pero las cuentas de agua llegan a nombre del número 60. Punto que podría incluso botar el juicio completo”.

Por otro lado, señala Riquelme, “hay muchos tribunales que no realizan diligencias de lanzamiento (…). Los juicios están suspendidos en términos probatorios mientras estemos en Estado de Excepción. Con ese argumento fuimos a la Corte de Apelaciones a presentar el recurso a las 13:45 y nos encontramos con la sorpresa que no había nadie, estaban solo los gendarmes. Es esencial que este organismo funcione de forma presencial y que el poder judicial sea accesible para todas las personas”.

En esa línea, la abogada plantea que redactar un recurso de protección para suspender el desalojo y enviarlo por correo electrónico dejaba de tener sentido, toda vez que los bienes de las personas que ocupaban el inmueble ya estaban todos prácticamente en la calle.

Por otra parte, desde el municipio dispusieron ayuda para trasladar las posesiones materiales de las afectadas, pero declinaron aceptarla ya que no quieren estar lejos de sus cosas.

Al cierre de esta edición, las personas desalojadas armaban carpas en la vereda de enfrente del inmueble, donde de a poco iban ordenando sus posesiones. Y es que tampoco quieren irse muy lejos del lugar, porque tienen claro que instalarse en otro lado les traerá problemas con los vecinos, además de alejarlas del centro de la ciudad.

Otro grupo, en tanto, daba vueltas en las cercanías buscando alguna casa que les pudieran arrendar.