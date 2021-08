Por: Ricardo Obando.

El partido del lunes, en el estadio Municipal de La Pintana, O’Higgins no se encontró. El nivel futbolístico fue discreto y el Audax Italiano, con muy poco, se quedó con los tres puntos.

Tras el juego, el DT Miguel Ramírez salió a explicar su punto de vista respecto a esta derrota, más cuando el resultado no vino para nada bien, considerando lo ajustado que está la tabla de posiciones en la parte baja y que el siguiente partido es contra el otro líder, Colo-Colo.

“Hoy, para los dos equipos, fueron demasiados pelotazos. Los jugadores me comentaron que la cancha estaba muy dura, por eso tanto bote, tanto mal control y no pudimos elaborar. ¿Por qué puse más gente de elaboración con Ramón y el Tucu? Era justamente para tener esa posesión y esa posibilidad de hacer circular más rápido el balón, pero no lo pudimos hacer nunca”, dijo.

Junto con ello, expresó que “la instrucción siempre va a ser jugar a ras de piso, darle proyección a nuestros laterales, pero siento que en vez de dar un paso hacia adelante como lo hicimos en el partido pasado, retrocedimos”.

De paso, recalcó que “hay trabajo, hay tarea por delante, y eso es tarea mía, sacar rendimiento al jugador y que puedan interpretar eso”.

Es más, aseguró que lo mostrado en La Pintana, “no es nuestro fútbol, no es lo que queremos como idea de juego”.

Ahora bien, expresó que “afortunadamente tendremos ocho días para trabajar el siguiente encuentro”, y que “la adaptación a este sistema es alta, y eso el jugador lo siente, por eso hemos tenido problemas físicos en los jugadores y se han resentido”.

Finalmente, y ya mirando lo que será el cruce frente al “Cacique”, Miguel Ramírez sentenció que “ahora vamos a enfrentar a un equipo de más trayectoria, de más jerarquía, que resuelve mucho mejor. Y en nuestra idea, en el tener constante ataque por banda, nos obliga a pensar en la forma que vamos a utilizar para el siguiente encuentro”.

El imponderable

O’Higgins llegó al estadio de La Pintana media hora antes del comienzo original del encuentro. El cierre de la ruta Acceso Sur debido a un incendio en el kilómetro 12, provocó un atochamiento de proporciones y el desvío a otras vías de quienes viajaban hacia Santiago.

Esto provocó que el bus que trasladó al equipo se retrasara, a tal punto, que la ANFP determinó iniciar el partido a las 18.45 horas en vez de las 18.30.

Sobre eso, el DT celeste aseguró que “el hecho de llegar sobre la hora, sin posibilidad de hacer la rutina tradicional de los jugadores, afecta, pero es ahí donde cada uno de nosotros debe tener la capacidad de abstraerse y sacar la tarea adelante”.

Además, dijo que el estar en un taco y sin poder moverse, “no es normal que se viva, pero no es excusa. No tuvimos la posibilidad de darnos cinco o seis pases seguidas”.