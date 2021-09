Pasadas las 12 horas de hoy caravanas de colectivos de la capital regional transitaron vaciós por O´Carrol y Cuevas, Av España e Illanes en marco de una protesta nacional del gremio.

Eduardo Lillo, presidente de la Federación Regional de Taxis Colectivos en O’Higgins (Feretacol) explica que consideran que este no es el momento de discutir el decreto 212, que es el organismo rector del transporte público en general. “Estamos en una situación de pandemia, no se van a poder hacer bien las reuniones ni tener una buena discusión ni las flotas no están trabajando a plenitud”.

En esa línea, Lillo postula que si bien en el gremio exigen que exista participación de parte de los sindicatos en caso de que se haga alguna modificación a la ley y que están llanos a conversaciones, ven con preocupación que los cambios se hagan “a la rápida” y sin la profundidad que consideran necesaria.

“Consideramos completamente inadecuado llevar una discusión respecto a estos temas, cuando a este gobierno le quedan cuatro meses de vida, deberían dejarla para el gobierno entrante”, apunta el conductor. “Pero la ministra (de Transportes, Gloria Hutt) quiere seguir echándole para adelante, con algo que solo va a asegurar al gran empresariado”.

Así, el dirigente señala que están cautos respecto de lo que pueda ocurrir con la irrupción de la electromovilidad en el gremio. Según Lillo, “hoy no puede entrar nadie al sistema porque el parque está congelado, pero a través de estos planes pilotos quieren facultades especiales para meter flotas y que incluso puedan funcionar con furgones en vez de taxis colectivos. Y eso va a ser nuestra muerte”.

Eso sí, aclara: “Nosotros no estamos en contra de la electromovilidad, pero siempre que estemos involucrados nosotros y no que grandes empresas vengan a hacerse cargo de todo”.

Dada las diferentes aristas que involucra el tema, en el gremio proponen que el proceso y conversaciones se aplacen para el segundo semestre de 2022. “Lo que hemos dicho a las autoridades es que este año no es el momento de discutir este tema”, puntualiza Lillo.

Por ello, el conductor plantea que, aunque ha habido ciertos procesos de participación, no han tenido el detalle de las modificaciones y que las intervenciones que ellos puedan hacer no son vinculantes.

Por otro lado, exigen, además, que los cambios que se hagan a la normativa sean fruto de mesas de trabajo donde no solo participen los sindicatos y confederaciones, sino que también se tome en cuenta los aportes locales que puedan hacer los alcaldes y gobernadores regionales.