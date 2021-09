La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Pamela Medina Schulz, junto a la Directora del IPS, Tatiana Ramírez Álvarez, dieron inicio al proceso de pago del Aguinaldo de Fiestas Patrias 2021 para los pensionados y pensionadas de la región de O’Higgins.

“Vamos a beneficiar a más de 66 mil pensionados en nuestra región, si bien es cierto es un pequeño aporte, pero que es muy importante porque sirve para todas estas festividades tan bonitas del mes de septiembre», señaló la seremi Pamela Medina. Agregando que «es una contribución que le estamos haciendo a nuestros adultos mayores que además no requieren hacer ningún trámite, porque se paga directamente con su pensión. Y, lo mejor de todo, es que en un esfuerzo que va a hacer el IPS, el aguinaldo se pagará antes del 18 de septiembre para que puedan tener estos recursos y puedan celebrar con su familia, manteniendo todas las medidas de seguridad y así puedan pasar unas bonitas fiestas patrias en familia”.

La directora del IPS, Tatiana Ramírez, indicó que el aguinaldo para los pensionados se comienza a pagar este 1 de septiembre, «este año el monto del aguinaldo es de $20.624, por pensionado, monto que sube en $10.581 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2021». A la vez, hizo un llamado al autocuidado resaltando que “cuando los pensionados vayan a cobrar su beneficio ojalá puedan ir acompañados, que no conversen con terceros, que cuenten su dinero al interior del centro de pago para evitar ser víctima de alguna situación no deseada. También estamos viendo estafas ante lo cual llamamos a la precaución, a no contestar llamados de desconocidos, tampoco abrir vínculos que les envíen por mensajes de textos invitándoles a visitar páginas en Internet para conocer el monto de su aguinaldo, pues son falsos. Entonces invitar a informarse siempre por los canales oficiales del IPS y su red ChileAtiende”.

Cobertura del beneficio

Las autoridades destacaron la gran cobertura que tiene este beneficio, al que tienen acceso todos los pensionados del IPS, tales como beneficiarios de Pensión Básica Solidaria (PBS); de ex cajas de previsión del antiguo sistema previsional; también de DIPRECA y CAPREDENA, y los pensionados del sistema de AFP que reciban Aporte Previsional Solidario (APS) o pensiones mínimas con garantía estatal. Asimismo, reciben este aguinaldo los pensionados de invalidez por accidentes del trabajo, del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y de las Mutuales (que tengan esa calidad al 31 de agosto de 2021).

Subrayaron que cada pensionado tiene derecho a un solo aguinaldo, aunque sea beneficiario de dos o más pensiones o beneficios, sean éstos pagados por el IPS o por otras instituciones de seguridad social. Los pensionados que lo requieran pueden consultar su fecha de pago en la colilla de la pensión anterior o en los sitios www.chileatiende.cl o www.ips.gob.cl.

A nivel nacional, se estima que el Estado pagará el Aguinaldo de Fiestas Patrias a 2 millones 297 mil 469 pensionados, lo que significará un gasto por más de 49 mil millones de pesos, monto que incluye los incrementos que se pagan junto al aguinaldo por concepto de cargas familiares.