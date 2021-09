El 9 de mayo de 2018, se realizó la entrega de pulseras inteligentes para liceos y colegios de la Corporación Municipal de Rancagua, con el fin de fomentar la actividad física y vida saludable para los niños y jóvenes de los establecimientos educacionales.

Estos dispositivos estaban pensados para medir la actividad física que realiza el niño durante el día, gracias a que el dispositivo debería contar los pasos, medir la frecuencia cardiaca, los kilómetros que ha recorrido y las horas de sueño.

Pero este innovador programa realizado bajo la administración municipal del ex alcalde Eduardo Soto hoy es cuestionado por la Contraloría, organismo que además decidió remitir los antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado.

Según señala el informe final de la Contraloría el proyecto financiado con fondos de la ley SEP contemplaba la compra de 7 mil 535 pulseras “smartband”. Las pulseras y el servicio de medición tuvieron un costo total de $448.332.500 para la Corporación Municipal, que corresponden a fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

En el informe se establece que no se podía acreditar que se haya provisto el servicio por parte del proveedor, aunque si se entregó una parte de los accesorios, pero que no se puede acreditar el destino final de las pulseras. “Las guías de despacho que fueron entregadas por la empresa Natural 700 unidades, como, asimismo, se constataron discrepancias entre la cantidad adquirida de pulseras inteligentes (7.535) y las unidades verificadas mediante las actas de recepción de bienes (7.142), generando una diferencia de 393 pulseras”, señala la Contraloría.

“La Corporación indica en su respuesta que para el control y administración de las 7.535 pulseras adquiridas dispone de un registro actualizado, el cual ha sido consignado inicialmente con la recepción física de cada una de ellas por medio de guías de despacho emitidas por el proveedor y con la asignación y distribución de las pulseras a cada establecimiento, agregando que mantienen actualizado el control interno y que han establecido cuántas pulseras están a cargo de cada establecimiento educacional, no obstante, señala que detectaron una pequeña diferencia, dadas las características de este tipo de bienes”, dice el informe.

A su vez, La corporación le habría indicado a la Contraloría que “desde el punto de vista contable, no es aplicable registrar la inversión de las pulseras como parte de los activos de la Corporación, por considerar que estos bienes serían para el uso de los propios alumnos (…) agregando que dadas las características de las pulseras, no es recomendable adherir a ellas placas o adhesivos con códigos de barra para un control unitario”.

Sin embargo la Contraloría señala que de acuerdo al instructivo de control y respaldo de gastos, de la Superintendencia de Educación, que en su acápite 2 sobre «Procedimientos de control y respaldos», punto 2.1.3, establece, en lo que interesa, que se deben identificar los bienes mediante una placa o código relacionado directamente con su registro contable, dado que la adquisición de las pulseras corresponde a un bien adquirido con recursos correspondientes a la Subvención Escolar Preferencial.

Otra de las conclusiones del informe de Contraloría señala que no se pudo acreditar “el servicio de medición de parámetros físicos y nutricionales para 7.535 estudiantes, a través de la aplicación IVEIS se haya prestado –utilizándose para ello las pulseras electrónicas, las tarjetas SIM, los smartphones e incluso la clínica de fútbol a cargo de don (…), de acuerdo a lo previsto en el contrato –vulnerando lo establecido en el artículo 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y en el artículo 2°, letra c), de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, por lo que esta Entidad de Control formulará el reparo correspondiente por la suma de $448.332.500, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336″, dice el texto de la Contraloría. Es decir, no se pudo acreditar que se haya realizado algún trabajo con las pulseras entregadas a los alumnos. Por lo que “esta Entidad de Control formulará el reparo correspondiente por la suma de $448.332.500, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. (AC)

En este contexto el actual alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, interpuso el pasado miércoles una querella por los delitos de fraude al fisco, estafa y apropiación indebida contra quienes resulten responsables por estos hechos, destacando un gasto excesivo en esta compra. En la querella, además, pidió citar a declarar al exsecretario general de la Corporación Municipal (Cormun) Cesar Ríos, al exalcalde de Rancagua Eduardo Soto Romero, y a los dueños de la empresa Natural Phone, entre otros.