Por: Fernando Ávila F.

Se trata de una noticia de aquellas que no nos gusta entregar, ya que un fatal hecho se produjo la mañana de este jueves en Rancagua, donde un incendio no solo dejó daños materiales, ya que lo peor es que dos personas, cuya identidad aún no es confirmada, fallecieron a raíz del siniestro. Eran cerca de las 11:00 de la mañana cuando Carabineros y Bomberos de Rancagua toman conocimiento del hecho, esto en Avenida Estación con calle Millán, inmueble asignado con el Nº 1105.

Las llamas se apreciaban a gran distancia, pero también la gran cantidad de humo. Testigos del hecho, personas que a esa hora de la mañana pasaban por el lugar, indicaban que era estremecedor como una mujer pedía ayuda con un bebé en sus brazos para poder escapar. Para tranquilidad de nuestros lectores ambos fueron salvados y rescatados con vida. Cuatro compañías del cuerpo de Bomberos de la Capital Regional se hicieron presentes para controlar la emergencia.

Luego de controlada la situación, se verifica que al interior del inmueble permanecían dos personas fallecidas, además, el siniestro dejó a seis personas lesionadas y la lactante antes nombrada, quien resultó seriamente afectada por inhalación del dióxido de carbono. Los lesionados fueron derivados hasta el Hospital Regional Rancagua donde recibieron la atención médica necesaria, informándose que sufrieron heridas (quemaduras) de consideración.

SE INVESTIGA LA CAUSA

Si bien la causa del siniestro es materia de investigación, una de las hipótesis dice relación con un sobreconsumo eléctrico, situación que será investigada por personal de Labocar de carabineros, esto según lo dispuesto por el fiscal de turno. Además al lugar de los hechos llegó personal de la Brigada de Homicidios y del Servicio Médico Legal, quienes realizaron el trabajo de levantamiento de los cuerpos. También personal del municipio de Rancagua se hizo presente para entregar la ayuda más inmediata a las personas damnificadas.

El Tercer Comandante del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, Cristian Araya, señaló que al llegar las primeras unidades al lugar de la emergencia se encuentran con el incendio de una casa habitación que estaba completamente consumida por las llamas, lo que derivó a que debieran pedir apoyo de personal y recursos por la falta de agua en el lugar. Luego de aproximadamente una hora de trabajo, se logró controlar la situación evitando que se propagara a viviendas colindantes.

Tras ello, al ingresar al domicilio, se encontraron con dos personas fallecidas, dando cuenta de esto a Carabineros quienes adoptaron los procedimientos de rigor. Sobre la causa del incendio, no se aventuró a dar una hipótesis exacta del hecho, ya que también trabajan equipos técnicos de Bomberos en la investigación del caso, antecedentes que deberán entregar a Labocar cuando Fiscalía lo determine.

En el lugar trabajaron voluntarios de la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Compañías del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, sin que se produjeran voluntarios lesionados. También acudió personal de la Compañía General de Electricidad.