Septiembre de 2019, última ocasión en que Colchagua CD recibió público en su reducto. Aquella vez, frente a San Antonio Unido que era capitaneado por Humberto “Chupete” Suazo, se jugó aquel encuentro ya que después los blancos debieron buscar casa para la localía por la remodelación de la pista de atletismo. Luego vino el estallido social y la pandemia.

De ahí que este domingo al mediodía será la oportunidad para que los hinchas colchagüinos puedan volver a ver su equipo en casa y ante un clásico rival: General Velásquez.

Por la fecha 12 de la Segunda División, el cuadro local necesita sumar con urgencia una victoria para poder soñar con zafar del descenso (acumula 6 puntos en 11 partidos) y mantener la categoría. Si lo logra, complicará a los sanvicentanos en esa disputa (tienen 12 unidades).

Es decir, el encuentro tendrá morbo en el gramado y es perfecto para el retorno de los hinchas. La dirigencia colchagüina gestionó en las últimas semanas la aprobación para aquello y recibió el sí de parte de las autoridades sanitarias. En ese contexto, solo podrán acceder 650 hinchas del cuadro dueño de casa, los que serán distribuidos tanto en graderías Andes y Pacífico Norte y Sur. Lo anterior, de acuerdo al plan aprobado y para ambos sectores con entrada diferenciada, unos por el Parque Abel Bouchón y otros por avenida Manso de Velasco.

Cabe indicar que, en esta fecha del torneo, también se medirán: Deportes Colina vs Lautaro de Buin, Deportes Concepción vs Iberia, Deportes Limache vs San Antonio Unido, Deportes Recoleta vs Independiente de Cauquenes, y Rodelindo vs Deportes Valdivia.