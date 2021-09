El campeonato nacional de la Tercera División A continuará con su desarrollo este fin de semana. Es por eso que tanto Rancagua Sur como Deportes Rengo tendrán un complejo desafío en esta jornada, clave para el futuro de ambos elencos en el certamen.

Este sábado, al mediodía, el cuadro rojinegro será local en el estadio Guillermo Saavedra frente a La Pintana Unida, actual colista del grupo centro. Para “La Sur” este duelo es de vital importancia porque esperan sumar su primera victoria en la competencia luego de cosechar dos igualdades consecutivas, frente a Municipal Santiago y Escuela Macul. Por la misma zona jugarán también Trasandino vs Municipal Santiago y Real San Joaquín vs Macul.

En tanto, los Oro y Cielo tendrán un largo viaje para ir en búsqueda de tres puntos. El domingo a las 15 horas visitarán en el estadio Rubén Marcos Peralta a Provincial Osorno. Frente a los “Toros”, el cuadro que dirige Fred Gayoso necesita sumar para no despegarse del lote de arriba en la tabla del grupo sur, ya que acumula 3 unidades y su rival 4. Los otros encuentros de la jornada serán: Lota Schwager vs Linares y Deportivo Pilmahue vs Provincial Ranco.