Por: Patricio Miranda Humeres

La pandemia supuso un desafío para muchos comerciantes en una amplia gama de rubros y donde uno de los más golpeados fue, sin duda el gastronómico.

Bien lo sabe Felipe López, estudiante de último año de administración gastronómica y oriundo de la localidad de Tinguiririca, en la comuna de Chimbarongo. En medio de la crisis sanitaria, el restorán de carnes donde trabajaba, en Santiago, redujo a su personal y él fue uno de los afectados.

“Fue súper fuerte para todo el rubro en general. Pero teniendo más tiempo, me metí de lleno al tema de estudiar la chocolatería y probar cosas. También para tener un ingreso estando cesante”, comenta el joven de 27 años.

Así, fue tanto en el departamento donde vive en Santiago como en la casa de sus padres, en Tinguiririca, los que se transformaron en una especie de laboratorio en el que comenzó a explorar distintos sabores y combinaciones con el chocolate. Eso sí, el lado dulce venía desde tiempo atrás y también había tenido ciertos acercamientos al producto, tanto en la universidad como en la producción a mayor escala.

“Siempre mi lado fue el pastelero, por un tema familiar”, cuenta. “Mi mamá hacía y vendía tortas cuando yo era más chico y a mí por inspiración y estética me gusta harto el tema del detalle y la técnica. La chocolatería tiene ese enfoque bien riguroso y estricto”.

Por ello no solo se quedó con el ramo de la universidad donde aprendió sobre dicho alimento, sino que también tuvo la oportunidad de trabajar en una cadena de chocolates a nivel industrial.

Pero tirarse a la piscina no fue fácil. Como emprendedor independiente, en medio de la pandemia, no solo juntar los recursos iniciales para comprar los insumos fue una tarea compleja, sino también las restricciones de movilidad y contacto hicieron lo suyo. Aún así, López no se desanimó y siguió adelante con la creación de Truffa, como llamó a su emprendimiento.

“Como mi hermana también estudia lo mismo que yo, ella era mi catadora oficial”, comenta. “También les daba de probar a mis vecinos, porque por el tema de las cuarentenas era difícil empezar a trabajar directamente con la gente y el delivery recién se estaba potenciando, era un sector de la industria que muy poca gente usaba”.

De ahí en adelante, el emprendimiento solo fue creciendo: mejoras en el embalaje y envases, ampliación del catálogo y también de los clientes. Todo en un ritmo que López califica como muy rápido y en menos de un año.

Las tabletas macizas fueron lo primero que comercializó, por medio de Instagram, y que gracias a su buena recepción, hoy son parte de una oferta que incluye bombones, tabletas rellenas y ranitas de chocolate, y que sigue ocupando dicha red social como principal plataforma de contacto.

“De un día para otro, fue un crecimiento y un boom super grande”, reconoce el chocolatero. “Tuve que invertir más, todos los fines de semana tenía que tener productos, siempre me pedían más de lo que tenía en stock y ya me hice clientes fieles, como pastelerías o gente que tiene otros negocios, que me piden productos al por mayor”.

Pero además de ser un ingreso económico, el éxito de Truffa también guarda un especial significado para López, quien inicialmente había optado por estudiar Derecho, carrera que abandonó a poco andar para seguir su pasión.

“Me da la confianza para saber que el cambio que tuve en mi carrera, que me lo cuestioné mucho tiempo y fue algo súper pesado para mí, para saber que sí tengo las condiciones y que de verdad me gusta lo que hago”, sostiene. “Para mí, Truffa es un producto creativo, accesible para cualquier persona, que abre un mundo de sabores y creatividad”.

Ahora, López busca continuar creciendo, sin dejar de lado la identidad que lo acompañó en su infancia. “Pienso extender un poco más el catálogo, siempre con el chocolate de calidad como producto base, con nuevos rellenos con productos de la zona”, puntualiza.

Ahí, ve una oportunidad en la realización de ganaches con vinos de la región y ampliar el uso de la sal de Cáhuil que ya da a algunos de sus productos, como el caramelo que ocupa en algunos rellenos. Así, expandirse eventualmente a productos de pastelería también se proyecta dentro de las ambiciones del joven emprendedor.

“Truffa para mí es mi hijo. Lo cuido, lo respeto, me doy mi tiempo y me organizo con mi negocio. Porque al principio era solo un proyecto y ahora es mi negocio. Espero más adelante poner una tienda física y establecerlo al largo o mediano plazo”, asevera López.