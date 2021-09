Por: Ximena Mella Urra.

En una maratónica jornada, Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, visitó nuestra región para entregar personalmente el Sello Excelencia a la Artesanía a dos representantes de la Región de O’Higgins, uno de Santa Cruz y otro en la comuna de Paredones.

El primero de ellos es Carlos Riveros, artesano de Santa Cruz, quien con más de 40 años de trayectoria con la madera, presentó su obra “Estribo Chileno tallado en madera”. Hasta su taller se trasladó la representante ministerial para realizar la entrega de esta distinción. “Él estaba muy emocionado”, agregó. Riveros es reconocido por sus creaciones de gran calidad técnica, considerando la producción de la pieza en su totalidad: estribo, llantas y accionera de cuero. “Que me den este reconocimiento a un artesano que está alejado de la capital es muy bonito. Hace 40 años que me dedico y vivo de esto. Estoy sorprendido. Hay muchos artesanos que son muy buenos y que me haya tocado a mí es muy emocionante”, dijo.

En tanto, en Paredones, Consuelo Valdés se reunió con seis artesanas de la Agrupación Trenzados de Catemu, responsables de la obra seleccionada llamada “Sombreros Surcos”. Se trata de Rocío Schatzke, Débora Vidal, Andrea Reyes y Zaida Muñoz, realizadoras de esta obra, en conjunto con Berta Cáceres, artesana sombrerera experta en costura, y Andrea Gómez, sombrerera experta en hormado y planchado de sombreros. Cabe recordar que la misma agrupación se adjudicó en 2018 este mismo Sello de Excelencia con su creación “Trenzados con trenzas”. Además, enseñan su oficio en distintas escuelas de la comuna.

En conversación con Diario El Rancagüino la representante ministerial manifestó su total agrado por este “reconocimiento al valor, al esfuerzo y dedicación del talento y creatividad de los artesanos de nuestro país y sus piezas de excelencia, las cuales conservan identidad y patrimonio cultural de su zona. También les da visibilidad para volver a insertarse con sus espacios de comercialización”, comentó Valdés. “Llegamos hasta ellos para conversar, conocerlos, conocer sus inquietudes y entregarles el diploma de este sello. Además los felicitamos por el aporte que hacen con su oficio. Ojalá que su trabajo pueda posicionarse a nivel nacional como internacional. Es que para ellos este sello significa mucho, sobre todo por darlos a conocer para que aprecien su trabajo y comercialicen sus productos, más ahora que la pandemia los ha golpeado muy fuerte”, puntualizó la autoridad a #DiarioElRancagüino.

APERTURA DE ESPACIOS CULTURALES

-¿Cómo ha sido el retorno gradual a los espacios culturales, la apertura del sector artístico cultural en medio de una mayor libertad en pandemia?

Estamos muy contentos y optimistas por la reapertura de los espacios culturales, desde el punto de vista económico y también del sicológico, para volver a encontrarse con sus audiencias y volver a sentir ese aplauso. Para las audiencias también, el de volver a estos espacios porque la cultura en vivo es irremplazable, ir a estos espacios es toda una experiencia. Pero siempre tomando todas las precauciones necesarias de seguridad sanitaria y contar con el Pase de Movilidad por ejemplo.

-¿Existen hoy convocatorias abiertas a los fondos de cultura?

El sector lo pasó muy mal, un golpe muy severo e inesperado. El criterio para este año fue de entregar fondos por 60 mil millones de pesos para apoyar al sector. Hemos avanzado con los fondos de emergencia y además los artistas pueden recibir los demás beneficios y fondos entregados por el Gobierno, como el IFE o Registro Social de Hogares, que son de carácter universal. Ahora tenemos abierta la convocatoria del Fondart(nacional y regional)por lo que los invito a ingresar a nuestro sitio web(www.cultura.gob.cl) e informarse de todas estas convocatorias que están abiertas.

-El ministerio está impulsando también un registro de agentes culturales, artísticos y patrimoniales. ¿De qué se trata y cuál es su importancia?

Tenemos abierto el Registro Nacional de Agentes Culturales, Artísticos y Patrimoniales que también está en nuestra página web. Es muy importante actualizar y completar estos registros que aún son muy incompletos y/o anticuados. Estamos haciendo este levantamiento de información porque es muy importante para conocer la realidad del sector y el diseño de nuevas políticas públicas para el sector.

Sello de Excelencia a la Artesanía

Este es un reconocimiento otorgado por el Comité Nacional de Artesanía, integrado por el Área de Artesanía del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y el Programa de Artesanía de la Pontificia Universidad Católica de Chile (delegados chilenos del World Craft Council), con el patrocinio de la Oficina Unesco de Santiago. En su actual versión reconoció a 10 obras ganadoras entre las más de 150 que postularon. Desde su creación en 2008 (14 versiones), el sello ha sido entregado a un total de 159 obras (incluyendo a los 10 de este año).

Las obras seleccionadas y sus creadores serán reconocidos con el certificado oficial del Sello de Excelencia a la Artesanía y participarán automáticamente en la propuesta chilena en la versión anual del «Reconocimiento de Excelencia para productos artesanales Mercosur». Además, las piezas serán promocionadas en el sitio web oficial del sello, inscritas en el Registro Chile Artesanía, comercializadas por la Fundación Artesanías de Chile, y recibirán un premio de $1.000.000, según explican desde el Ministerio a cargo.