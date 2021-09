“Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios.” –—Romanos 4:19-20

Es difícil no flaquear en la fe, no debilitarse, considerando la realidad que se esté viviendo. Abraham tenía plena conciencia de que la promesa hecha por Dios se contraponía con su cuerpo físico a su edad, no tenía vigor y biológicamente era imposible que tuviera un hijo, más aún su esposa Sara era estéril.

El relato nos dice que aun frente a estas limitaciones, Abraham, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara y no dudó, de la promesa hecha por Dios.

No hay una razón justificable para debilitarnos en la fe. Algunos usan ciertas circunstancias como excusa cuando se les pregunta acerca de su fe debilitada, sin embargo, frente a esto tenemos que colocar en la balanza los argumentos de cada situación con lo que nos dice la Palabra de Dios, y entonces juzgar que pesa más.

Sin duda descubriremos este secreto: no importa lo que vean los ojos. Por encima de todo, las promesas de Dios son verdaderas, el texto Bíblico de Romanos nos dice: “sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso”

En la misma carta a los Romanos la Palabra de Dios nos dice: “Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:25-26

Tanto Abraham como Sara decidieron no dar importancia a sus aparentes limitaciones biológicas, físicas, por el contrario “se fortalecieron en la fe, dando gloria a Dios” no dudando de la promesa de Dios, no dudando de su Palabra.

Tenga usted presente que aquella persona que mira las dificultades se desanima, se desenfoca y pierde la visión de Dios. De aquí que usted debe creer que Dios es más grande que cualquier problema o dificultad que este usted enfrentando en la vida y que es fiel a su Palabra.

La fe no se detiene antes de alcanzar la meta. El que desmaya en el momento más oscuro, tal vez se rinda solo segundos antes de que comience a recibir lo prometido.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.