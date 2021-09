El portero, tercer refuerzo de O’Higgins para el segundo semestre, cumplió con la cuarentena respectiva y está a disposición de Miguel Ramírez.

Por: Ricardo Obando.

Una buena noticia para O’Higgins. El domingo, Alejandro “Oso” Sánchez (34) tuvo su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros en el Monasterio Celeste.

El portero, proveniente desde Central Córdoba de la primera división argentina, completó la cuarentena respectiva para viajeros que provengan desde fuera de nuestras fronteras y de inmediato se puso a disposición del cuerpo técnico que dirige Miguel Ramírez.

Bajo las órdenes de Robinson Puebla, Sánchez estuvo atento a las labores propias de la preparación de los porteros junto a Nelson Espinoza y Diego Carreño.

Es más, el ex Audax Italiano viene en buena forma y podría ser considerado por Ramírez para la citación de cara al encuentro de este miércoles frente a Colo-Colo en el estadio El Teniente.

Cabe indicar que, el juego, se iniciará a las 18 horas y se espera a poco más de 3 mil espectadores en las tribunas del Mundialista.

LO QUE DIJO

Este lunes, en su presentación oficial como jugador del club, Sánchez manifestó que el proceso para sumarse al club, “ha sido bastante largo, pero acá estoy. Desde ayer que estoy a las órdenes del técnico, con el grupo, con las ganas de ayudar al equipo y entusiasmado, feliz”.

Es más, en lo físico llegó bien, dijo, y por eso comentó que “me siento espectacular, y ya estoy a disposición del técnico para cuando él lo disponga”.

Junto con ello, aseguró que “vengo humildemente a sumar con los muchachos, a intentar dar esa inyección que hoy les puedo dar y muy entusiasmado de que llegue ese día”

En este periodo sin jugar, tras dejar a su antiguo club, trabajó en Buenos Aires. Añadió que, “después que rescindí con Central Córdoba para Buenos Aires y hacer los papeles. Todo se tardó por lo que estamos viviendo. En lo personal me preparé con un preparador físico y un preparador de arqueros. Gracias a ellos dos estoy bien”.

Finalmente, respecto a la forma de juego que plantea Miguel Ramírez, sostuvo que “en los partidos que he visto me he dado cuenta qué clase de juego quiere él. Si se puede salir jugando se hace, no arriesgando más de lo normal, y si no se puede, se tiene que salir con un pase largo”.