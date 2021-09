La existencia limitada e insuficiente de algo, especialmente si se considera necesario, se define como escasez. Hoy, ese concepto se ha hecho recurrente en la agricultura. No sólo por el escenario de escasez hídrica, también por la falta de mano de obra, que dificulta el aseguramiento en la cadena de producción y distribución de los alimentos.

La mano de obra en la agricultura es categorizada como actividad temporal y no calificada. De allí que el trabajo en el campo chileno no sea fácil y requiera de un esfuerzo físico y mental mayor al cotidiano de otras labores. Por lo tanto, la dedicación y entusiasmo de trabajar en el sector agrícola no predomina por sobre otras actividades, mostrándose como una oportunidad para obtener una retribución por temporada, sin muchas expectativas de continuidad.

Generalmente, esa condición es satisfactoria para jóvenes y mujeres dueñas de casa, que durante el verano obtienen un ingreso extra. Pero la oferta de mejores oportunidades salariales y de permanencia, prevalecerán al momento de la elección de una actividad laboral. Es así como el rubro de la minería en la Región de O’Higgins, siendo también una actividad con un trabajo físico igual o superior a la agricultura, captura mayor capital humano por el incentivo salarial que puede ofrecer, producto, claramente, de una mayor productividad en dicho sector.

El problema de escasez de mano de obra se ha acentuado en esta última temporada por la situación de pandemia. Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, mostró datos de una encuesta realizada por el gremio de productores donde se indicó “una disminución entre un 50-70% de la disponibilidad de los trabajadores”. El cierre de fronteras, que incide en una baja directa del ingreso de extranjeros al país, para el desempeño de labores agrícolas; la entrega de beneficios económicos y sociales, y la permanencia de los trabajadores en sus hogares, serían causas directas de esta disminución.

No obstante, hay que comprender que la elección de permanencia de los trabajadores agrícolas en sus hogares, al igual que para el resto de los chilenos, pasó por el miedo al riesgo de contagiarse, propiciando un aumento de los desalentados en la búsqueda de trabajo. Sin embargo, este no es un problema exclusivo de la agricultura. Hay otros rubros, como el comercio y la construcción, que han manifestado el mismo problema. El escenario es preocupante si se mantienen las cifras, pues en octubre se inicia la temporada de cosecha (principalmente cerezas), tarea altamente demandante de mano de obra, que, si no es bien atendida, generará problemas en la calidad y habrá un aumento de descarte de la fruta, poniendo en riesgo la producción.

En la búsqueda de alternativas para hacer frente a esta crisis, debemos retroceder un poco en la historia de nuestra agricultura, puesto que la escasez de mano de obra no es algo nuevo. La década del 2000 se enfrentó también a una disminución por la migración del campo a la ciudad, como consecuencia del crecimiento del país, lo que generó un alza de salarios en diversos sectores económicos.

Entonces, cabe preguntarse ¿qué está haciendo mal este sector productivo para que no sea rentable como oportunidad de trabajo? o ¿qué se debe aún mejorar para ser un rubro atractivo? En esa oportunidad se plantearon alternativas tales como la mecanización de labores agrícolas, el aumento de la productividad de la mano de obra y la contratación de trabajadores extranjeros. En esos tres ejes se ha avanzado, pero aún existen brechas que atender. Desde los resultados de su encuesta, Fedefruta plantea como medida de mitigación la implementación de campañas en municipios rurales y establecimientos educacionales para atraer a estudiantes a trabajar en el campo durante las cosechas. Pero, ¿será suficiente?

Al término de esta temporada podremos reconocer si se realizaron los esfuerzos necesarios. Lo importante es no descansar en la búsqueda de soluciones más definitivas y eficientes, dado que un próximo desafío está planteado: para el año 2050 la población mundial llegará a cerca de 10.000 millones de personas, incrementándose en un 50% la demanda por alimentos.

Dra. Karen Mesa Juliani

Profesora Asistente del Instituto de Ciencias

Agroalimentarias, Animales y Ambientales – ICA3

Universidad de O’Higgins