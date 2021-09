Por: Ricardo Obando.

El de este miércoles, es un partido clave para O’Higgins. La tabla, en la parte baja, se ajustó con la igualdad de La Serena frente a Universidad de Chile y el conjunto celeste está a solo dos puntos de puesto de liguilla de promoción. Y si no suma este miércoles frente a Colo-Colo, se complica en demasía.

De ahí que, en el conjunto rancagüino, tienen claro que deben conseguir un buen resultado frente al sólido puntero del Torneo Nacional, elenco que además viene con el envión de haber ganado la Copa Chile el pasado fin de semana.

Para Miguel Ramírez, la fórmula para derrotar al “Cacique” es clara, salir a buscar desde el principio, presionar y no dejar actuar al circuito de medio terreno de los albos.

“Estos son los partidos que a todos les gusta jugar y por ende ganar, que es lo mejor”, sostuvo el DT.

Además, sentenció que enfrentarán a “un rival que viene haciendo las cosas bien hace bastante tiempo y que ha mejorado ostensiblemente su rendimiento individual como colectivo”.

En el trabajo semanal, en el Monasterio Celeste, se hizo hincapié en evitar los retrocesos rápidos, especialmente los pelotazos para no dar tanta responsabilidad a los centrales a la hora de reiniciar los ataques a campo contrario. “Ese no es el juego que nosotros queremos, lo tenemos que modificar para que nuestro juego sea mucho más fluido, pero a ras de piso”, dijo.

De paso, Ramírez sentenció que la idea para este partido es clara: O’Higgins protagonista. “En la medida que lo seamos, da lo mismo lo que haga el equipo rival, en este caso Colo-Colo. Yo quiero ganar, queremos tres puntos, queremos seguir avanzando en la tabla de posiciones y avanzando en nuestro trabajo”.

Finalmente, el DT celeste, manifestó que “lo que menos van a ver con nosotros es que esperemos a los rivales, podemos presionar desde la salida o tres cuartos (de cancha), pero retroceder no, no lo trabajamos y no es nuestra identidad”.

¿POSIBLES FORMACIONES?

En O’Higgins han jugado al misterio. Si bien es cierto, se estima que reaparecerán varios de los que no iniciaron como titulares en el último partido frente a Audax Italiano, Miguel Ramírez se está guardando la formación estelar hasta última hora.

Eso sí, es probable que los celestes inicien con Nelson Espinoza en portería; Fabián Hormazabal, Albert Acevedo, Matías Cahais y Raúl Osorio en defensa; Felipe Seymour, Santiago Romero (Alejandro Márquez), Pedro Pablo Hernández y Ramón Fernández en medio terreno; Carlos Muñoz y Facundo Castro en ofensiva.

Por su parte, Colo-Colo podría repetir a muchos de los que vencieron a Everton en la final de la Copa Chile, pero podría retornar Albornoz a la titularidad. Esto es, los blancos podrían jugar con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón, Miiko Albornoz; Gabriel Suazo, Leonardo Gil, Vicente Pizarro; Pablo Solari, Javier Parraguez y Marcos Bolados.