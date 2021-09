Dirigir y hacer historia, como los grandes líderes que han existido, es el anhelo de todo representante. Desgraciadamente, en nuestro país se deja huella de una forma diferente, alejándose de todo acto bondadoso, e inclusive, haciendo lo que sea necesario para llegar al poder. Si hace unos días se hablaba sobre la candidatura patrocinada ante un notario muerto y una notaría inexistente hace casi 3 años, hoy está en la palestra el caso de Rodrigo Rojas Vade.

Sin ánimos de ayudar a ningún bando, es menester ser crítico y señalar que quienes más cuestionaban airadamente las artimañas llevadas a cabo por los partidos políticos tradicionales, son los autores de engaños que marcarán un precedente en nuestra sociedad. Inscribir patrocinios de una candidatura ante un notario ya fallecido, como lo fue el caso de Diego Ancalao, postulante al sillón presidencial de la “Lista del Pueblo”, y las 23.161 firmas irregulares, es algo sumamente grave y condenable. Esto significa que quien deseaba dirigir al país, junto a su comando, inventaron firmas para aparecer en las papeletas con miras a ostentar cargos y, lo que es peor aún, había personas respaldando tal artimaña.

Por si lo anterior no fuese lo suficientemente nefasto, hace unos días se dio a conocer la gran mentira detrás de uno de los principales personajes del estallido social, actual constituyente y otrora candidato a vicepresidente de la Convención Constitucional: Rodrigo “Pelao” Rojas Vade. Él, junto a su bando, fue capaz de jugar con algo tan delicado como lo es el cáncer para hacerse de un cargo en la redacción de la nueva Carta Magna, y, es más, conseguir 100 millones en una rifa que tenía por finalidad costear su supuesto tratamiento oncológico.

En virtud de lo antedicho, es imposible omitir el doble estándar existente, pues la “Lista del Pueblo” fue quien más criticó a los partidos políticos por sus artimañas, sin embargo, con esto queda en evidencia que la molestia no apunta a tales grupos intermedios, sino a no ser parte de las irregularidades históricamente cometidas. Aquello se sustenta aún más con el hecho de pasar por alto y bajarle el perfil a todo engaño realizado por sus compañeros de sector político, dejando en claro que no quieren eliminar las malas prácticas, sino ser ellos quienes las cometan, perpetuando este círculo vicioso que en nada aporta a nuestro país. Finalmente, dejo la siguiente pregunta: ¿Los actuales y futuros representantes políticos, quieren mejorar la situación a nivel país o mejorar su situación gracias al país?

Javier Osorio O.

Ex Vicepresidente Interno Federación de Estudiantes USS, sede Santiago

Estudiante de Derecho UAH