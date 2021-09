Este martes en el paseo Independencia de Rancagua, el Seremi de Salud Pablo Ortiz dio el vamos al plan “18 seguro, testeo oportuno”, iniciativa que tiene por objetivo aumentar las cifras de testeo y potenciar la toma de exámenes PCR y Antígenos en la región a través de operativos de Búsqueda Activa de Casos (BAC) en los días previos a Fiestas Patrias, durante y posterior a las celebraciones.

“Faltan exactamente 9 días para Fiestas Patrias y necesitamos que la población tome conciencia de lo importante que es testearse vía PCR o test de antígeno para evitar la diseminación del virus. Es por eso que hoy lanzamos este plan que tiene por objetivo duplicar los operativos BAC en la región e incentivar a las personas a testearse de manera preventiva, antes, durante y después, de las Fiestas Patrias. Es importante que la mayor cantidad de personas se testeé, aun cuando no tengan síntomas. En definitiva, la pandemia no ha terminado, y no podemos relajarnos porque tenemos más libertades y mucho menos durante los días de fiestas. Todo lo contrario, debemos cuidarnos más”, puntualizó el Seremi de Salud Pablo Ortiz.

Este plan de testeo preventivo parte desde esta semana a lo largo de todo el territorio regional. La Seremi de Salud, en conjunto con los municipios y los centros de Atención Primaria de Salud, instalarán móviles y puntos de testeo en aquellos lugares que durante Septiembre tengan mayor afluencia de público, como son los terminales de buses, las ferias libres, plazas de armas, centros turísticos, centros comerciales, ferias costumbristas, entre otros.

“Dispondremos de todos los recursos que tenemos para que la comunidad pueda testearse con seguridad y tranquilidad. Invito a las personas a que pierdan el temor a realizarse exámenes. El test de antígeno en 30 minutos detecta a una persona positiva y el PCR, entre 24 y 48 horas. Queremos mantener el escenario epidemiológico actual, que hoy nos tiene con baja cantidad de contagiados, pocos fallecidos y una vida más normal. Sin embargo, todo depende del comportamiento de las personas, por lo tanto, hago este llamado de conciencia. Si nos testeamos, nos estamos cuidamos entre todos”, afirmó Ortiz.

Cabe destacar que en los móviles y puntos de testeo estarán presentes los equipos de Cuadrillas Sanitarias, quienes estarán informando a las personas sobre los beneficios de testearse de manera oportuna durante las Fiestas Patrias y motivando a la comunidad a fortalecer las medidas de autocuidado.

Además, la Autoridad Sanitaria destacó que, en caso de dudas o consultas sobre lugares de testeo preventivo, vacunación, residencias sanitarias, o información en general sobre la pandemia, las personas pueden llamar al Fono TTA 800 371 900.