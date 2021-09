Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Héctor Vargas y Patricio Miranda

Cafés, negros, blancos, medianos, grandes, pequeños, algunos con sus años y otros cachorros. En el refugio y fundación “Los Monitos de Mary”, en Coltauco, son 104 los perritos que esperan por un hogar definitivo, luego de haber sido abandonados por sus dueños.

La tarea de mantenerlos es difícil, porque Odette Mora, a quien frecuentemente llaman por su segundo nombre, Marisol, es la única que acompaña día y noche al centenar de canes que viven allí con ella.

Llegó hace casi cuatro años de Santiago a vivir con sus catorce perros y catorce gatos en Coltauco, pero al poco andar las personas comenzaron a dejar abandonados a sus mascotas en las cercanías de su casa.

Ella los fue acogiendo y el número fue aumentando cuando veía a otros perros deambulando por las carreteras y decidía cuidarlos y darles alojo. “Ante esa situación, yo no podía hacerme la ciega”, sentencia Marisol.

Con el pasar de los meses, incluso llegó a encontrar animales que la gente había dejado amarrados y abandonados en la reja de su casa. En un momento llegó a convivir con 120 perros en su terreno.

“Solo en alimento para adultos, se gasta $1 millón 800 mil. Aquí hay algunas madrinas que aportan en la medida que puedan, a veces más a veces menos. Yo ocupo mi IFE y lo que me queda de un arriendo en Santiago, con eso se cubren los gastos”, comenta Mora.

Ello la ha llevado también a tocar la puerta de distintas clínicas veterinarias para que puedan aportar en la esterilización y desparasitación de los animales. “Yo los entrego personalmente, los voy a dejar esterilizados y con sus vacunas a los domicilios, hasta con la pastilla antiparasitaria”, señala la mujer.

El constante crecimiento en la población de perros que llegan a su casa la llevó a constituir una fundación, con el objeto de poder postular a fondos y recibir de aportes de manera formal y constante que la ayuden a continuar con su tarea.

Aún así, el día a día es difícil. “Se creó un grupo de voluntarias para poder hacer difusión, para que vengan personas a ayudar en temas como el aseo y con publicaciones en las redes sociales, para que conozcan a los perritos y se puedan ir en adopción”, puntualiza.

En busca de un nuevo lugar

Pero las complejidades para la labor que Marisol realiza no terminan ahí. “Lo ideal es que encontremos otro lugar. Tenemos una denuncia de un vecino que viene esporádicamente, por ruidos molestos y malos olores. E igual yo me pongo en su situación”, dice, mientras camina rodeada de sus acompañantes de cuatro patas, a los que, asegura, les conoce su nombre, costumbres e incluso los tiene perfilados para saber con qué tipo de familia se podrían llevar mejor al momento de una adopción.

Respecto de la necesidad de cambiarse de domicilio, Marisol asegura que ha tenido reuniones con el municipio, quienes, dice ella, tienen “todas las ganas de ayudar. De hecho, me orientaron a crear los estatutos para crear la fundación y don Félix Sánchez (alcalde de Coltauco) me señaló que quiere tener una reunión con Bienes Nacionales a ver si se puede obtener un terreno”.

Eso sí, la dueña del refugio es cautelosa. “Si eso no se concreta, yo igual tengo que buscar otro lado, no me puedo quedar de brazos cruzados”, asevera.

Para conocer la labor del refugio, adoptar alguno de los perros o entregar algún aporte, ella junto a un grupo de colaboradores crearon el Facebook “Los Monitos de Mary”, además de tener también un perfil en Instagram.