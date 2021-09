Por: Gisella Abarca

Fotos Nico Carrasco

Con el borrado de la línea de expropiación, la mañana del viernes se dio por cerrado el compromiso que el 3 de septiembre adquirieron las autoridades -liderados por el director del SERVIU, Manuel Alfaro- de la modificación del megaproyecto de Avenida Baquedano en Rancagua así dejar exenta la Gruta de Lourdes de Rancagua de la expropiación.

“Pedimos la gracia de mantener su casa y la hemos obtenido, por eso agradecemos a la Virgen este día”, con esas palabras el encargado de la Gruta Lourdes de Rancagua, padre Giacomo Valenza agradeció a las autoridades, ex autoridades locales y regionales, por haber escuchado y haberse abierto a la modificar el proyecto vial que viene a descongestionar el sector poniente de la ciudad sin tocar la dirección de Baquedano #140, donde desde 1923 se ubica la construcción emula al santuario original emplazado en la localidad homónima en Francia.

Para celebrar esta buena noticia, la comunidad se dio cita este viernes en el espacio de recogimiento donde el párroco del templo Cristo Rey de Rancagua también agradeció a los vecinos por el apoyo incondicional para la Virgen “Agradecer a toda la gente que nos ha acompañado para manifestar que la Gruta de Lourdes no se mueve, porque es parte de nuestra vida espiritual, de la historia, por tanto no podemos sacrificar sobre el altar a causa de cualquier progreso algo que está en el corazón de todo el pueblo”.

El padre Giacomo también tuvo palabras para Diario El Rancagüino, medio de comunicación que fue fiel difusor de la noticia “un amigo y compañero de este caminar, lo hemos encontrado en el Diario El Rancagüino que ha amplificado mediáticamente lo que hicimos y lo sentimos muy cercano respaldando nuestro caminar”.

Seguido, todos los presentes oraron tres Ave María a la Virgen de Lourdes, para luego así ofrecer 30 velas a su honor.

Y llegó el momento más esperado, en que las autoridades y ex autoridades, encabezados por el padre Giacomo Valenza comenzaron a pintar de rojo la línea blanca que demarcaba el área de expropiación de la Gruta de Lourdes, la que desde este viernes ya no existe en el lugar dejando sólo en el recuerdo la franja de 6 metros hacia el interior del terreno parroquial que iba a ser eliminada.

Alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy:

“El progreso de la ciudad debe ir de la mano con el resguardo del patrimonio tanto cultural y también religioso”

De parte del municipio rancagüino representado por el alcalde Juan Ramón Godoy, existe un compromiso de hacer un seccional en ese lugar para poder cambiar el plano regulador y poder enfrentar el tema del rediseño

En la cita el edil expuso “Cuando uno ve esta gruta y ve la historia desde 1923 el caminar a esta gruta refleja la fe, la certeza y la convicción de muchos rancagüinos que estuvieron en este lugar pidiéndole a Dios y a la Virgen algo que estaba el su corazón y eso es lo que tiene que reflejar el proyecto. El progreso de la ciudad debe ir de la mano con el resguardo del patrimonio tanto cultural y también religioso”.

El jefe comunal rancagüino agregó “es un tiempo de emoción, de unidad, todos los que estamos acá trabajamos para resguardar este sector, pero por sobre todo este espacio de fe y de cultura que tiene Rancagua”.

Director de Diario El Rancagüino, Alejandro González:

“Estamos ante un acto de reparación de lo que fue un error”

El Director de Diario El Rancagüino, Alejandro González, expuso “No hay nada más humano que cometer errores, y no han nada más cristiano que reconocer los errores y repararlos. Estamos ahora ante un acto de reparación de lo que fue un error, tal vez sin mala voluntad, talvez anteponiendo la ingeniería la humanidad se realizó un diseño que nunca debió haberse hecho”.

Agregó que “Lo que queda ahora es que esta gruta permanezca cien años y mucho más” llamando a las más de 8 mil personas que apoyaron con su firma para mantener de pie el lugar a mantener su compromiso “y en el futuro, cuando muchos ciclistas pasen, tengan acá un lugar de descanso, de paz y tranquilidad para continuar su viaje”.

González finalizó diciendo “El Rancagüino desde siempre ha estado apoyando el poco patrimonio que tenemos en la ciudad. Así los que están y los que podamos construir para que sean visitados en cien años más como la Capilla Gaudí, puedan surgir y salir adelante con el entusiasmo de todos nosotros”.

Presidente de la agrupación Salvemos la Gruta, Hernán Valdivia:

“Tengo un gozo en el corazón, porque nuestra Madre va a quedar aquí para mis hijos, mis nietos y mis bisnietos”

En representación de la comunidad, tomó la palabra el presidente de la agrupación Salvemos la Gruta, Hernán Valdivia quien expuso “hace 55 años vine aquí cuando mi hijo tenía 4 meses y se me moría. Vine a conversar con ella para que me lo salvara y hoy mi hijo ya es Ingeniero Civil, ella me lo salvó y ahí está la placa. En cada placa de aquí hay testimonios de verdad, y no hay un agradecimiento más grande hacia la Virgen, porque nunca nos dice que no”.

El dirigente vecinal agradeció a las 26 juntas de vecinos de la región que apoyaron firmando no a la expropiación de la Gruta de Lourdes “

Esto no era de Rancagua solamente, era de la región completa, dimos la pelea todos juntos y aquí están los resultados cuando hay buenas personas que quieren hacer el bien común, las cosas son posibles y para Dios no hay nada imposible (…) Tengo un gozo en el corazón, porque nuestra Madre va a quedar aquí para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos, junto con el padre hicimos un trabajo inmenso, pero no estábamos solos. Cristo y la Virgen estaban con nosotros”, finalizo.

Ex alcalde de Rancagua, Eduardo Soto:

“Planteamos que era necesaria la doble vía, pero que había que mantener la Gruta”

Respecto a esta buena noticia, una de las autoridades que apoyó el proyecto, fue el ex alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, quien expuso “planteamos que era muy necesaria la doble vía, pero que había que mantener la Gruta con su sentido espiritual y lo que significa como patrimonio para la ciudad, que es parte de la historia y no podía de la noche a la mañana pasar un proyecto sobre ella. En su momento conseguimos el compromiso de las autoridades del SERVIU, lo que fue ratificado. Agradecer a El Rancagüino porque ustedes encendieron las alertas que sirvió para ratificar el compromiso.

Presidente de la Comisión de Cultura del Concejo Regional, Mauricio Valderrama:

“Las autoridades debemos proteger y salvaguardar cosas importantes como la fe, sitios patrimoniales e históricos”

Como presidente de la Comisión de Cultura del Concejo Regional, Mauricio Valderrama, sostuvo “estoy muy contento y me parece importante que las autoridades que tienen la posibilidad de tomar decisiones, poder proteger y salvaguardar cosas tan importantes como la fe, sitios patrimoniales e históricos, lo hagan”.

Valderrama agregó que “El director del SERVIU ha tenido la visión de poder desistir de la expropiación que permite que se vuelva a repensar en su diseño en cómo esta Avenida Baquedano se integra a una planificación general”.

UNA FE QUE SE MANTIENE INTACTA

De los 17 años que Patricia San Martín es devota de la virgen de Lourdes, y pidiéndole por la salud de sus tres hijas, mantiene una manda para la Virgen del vestido blanco y lazo celeste, vistiendo hace 4 años a su hija menor Maily Castillo San Martin igual que la madre de la santa galería.

MEGA PROYECTO EN AVENIDA BAQUEDANO

Según informaron desde el Servicio de Vivienda y Urbanización, SERVIU, el megaproyecto completo de Ampliación de Avenida Baquedano contempla la intervención de 1.900 metros lineales entre las avenidas Salvador Allende (Ruta H-10) y Viña del Mar, con la ejecución de una sección de tres pistas por sentido, aceras peatonales, vías exclusivas para la locomoción colectiva y ciclovías.

La iniciativa surge como parte del Plan de Transporte de Rancagua, desarrollado en el estudio “Actualización y Seguimiento de Planes Estratégicos del Stu” de SECTRA y su financiamiento corresponde a una inversión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo MINVU de $20.078 millones y del Consejo Regional de O’Higgins de $11.500 millones.

El proyecto se desarrollará en tres etapas: La primera etapa es entre el inicio del camino a Doñihue (H210)- Avenida Salvador Allende y Avenida Baquedano (altura acceso a cementerio N°2). La segunda etapa es desde Avenida Baquedano (altura acceso a cementerio N°2) y calle Lourdes; y la tercera etapa, (que será modificada) va de Calle Lourdes y Avenida Viña del Mar (área donde se emplaza el paso inferior de ferrocarriles).

Actualmente se están ejecutando los trabajos correspondientes a la primera etapa, a la altura de la Vega Baquedano, las cuales tienen alrededor de un 10% de avance.

Este mega proyecto, además, contempla un colector de aguas lluvia y el mejoramiento del atravieso bajo nivel con la línea férrea. Los trabajos de la primera etapa se extenderán por 26 meses aproximadamente y están a cargo de la Constructora Vialfi Ltda.