A pocas semanas de iniciar la Liga de Desarrollo de Básquetbol, la Federación sorteó los grupos de la competencia y los clubes de la región de O’Higgins jugarán entre sí en la primera ronda del certamen.

En ese sentido, Club Árabe, CAF Rancagua, Manzanal y Tomás Lawrence formarán parte del grupo F, iniciando el torneo el fin de semana del 25 y 26 de septiembre próximo.

La serie, donde jugarán deportistas entre los 17 a 23 años, contempla 9 zonas desde la región de Valparaíso hasta Los Lagos.

Los grupos quedaron conformados por los siguientes quintetos: Grupo A: Árabe de Valparaíso, Omega de Quilpué, San Felipe Basket. Grupo B: Villa Alemana Básquet, Quilpué Básquet, Arturo Prat de San Felipe. Grupo C: Brisas, Sergio Ceppi, Fermín Osorio, Colo-Colo. Grupo D: Club Manquehue, Stadio Italiano, Universidad Católica, Universidad de Chile. Grupo E: Boston College, New Leader’s, Luis Matte Larraín, Municipal Puente Alto. Grupo G: Unión Juvenil Curicó, Truenos de Talca, Ex Alumnos Padre Hurtado, Español de Talca, Basket Conce. Grupo H: Básquetbol La Unión, Español de Osorno, CDSC Osorno, CEB Purranque. Grupo I: Alemán Puerto Varas, CEB Puerto Montt, San Francisco de Castro.