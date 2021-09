Hace unas semanas se realizó un paro nacional para mostrar el descontento en el área de la obstetricia producto de una modificación en su trabajo, la que no les permitiría tratar a personas que sufran alguna patología, lo que para Ximena González, presidenta del Consejo Regional de Matronas es indignante.

Por: Camila González Villarroel

Corría el año 2019 cuando desde el Ministerio de Salud se realizó una reunión en la que se citó a un grupo de expertos para analizar el código sanitario que rige el área de salud en nuestro país. A raíz de esto, una serie de profesionales analizaron cada una de las líneas del documento, entregando modificaciones en enero 2020. El pasado 4 de agosto del presente año se recibió una respuesta al trabajo realizado por cerca de un año, y es que desde el ejecutivo salió una indicación que indicaba que matrones y matronas de nuestro país no podían atender a mujeres que contaran con alguna patología. Insólito.

Ximena González es la presidenta regional del Consejo de Matronas y para ella, todo lo ocurrido es una falta de respeto para todos sus colegas, no solo por el no poder tratar de forma adecuada a sus pacientes, sino que también para quienes por durante un año realizaron un trabajo importante con el documento. En palabras de González, lo que ocurrió fue que: “el día lunes 4 de agosto sale una indicación del ejecutivo al respecto de una modificación del código sanitario. Para contextualizar este es un documento que rige el actuar de todas las carreras del área de la salud y en el año 2019 el Ministerio de Salud citó a un grupo de expertos para trabajar en la modificación de este código sanitario, el que se envió en enero del año 2020, pero da la impresión de que el ejecutivo ni miró este trabajo por que resulta que un año y algo después sale un escrito al respecto de una solicitud de modificación del código sanitario, que no es ley todavía, pero que sale en las modificaciones que no tiene en absoluto nada que ver con lo que se trabajó”

Mientras la conversación avanza, es inevitable preguntarle a Ximena el por qué de esto: “Es un absurdo… tal como tu me dices ¿pero por qué? Es lo que uno dice. Si yo voy al médico, voy al kinesiólogo, voy a la matrona es porque algo me pasa. Ahora, indudablemente que matronas y matrones trabajamos con pacientes sanos, pero la implicancia es enorme, es por esto, que nuestra petición es que esto se rechace ya que es una aberración. Para explicarlo a quienes me han preguntado; si una paciente viene a la matrona a algo tan sencillo como buscan un anticonceptivo, por ejemplo, resulta que yo examino a la paciente y le digo que tiene sobre peso, no puedo darle el anticonceptivo porque tiene una patología, asique váyase para la casa”. Un punto muy importante del trabajo de los obstetras es que tratan cosas tan delicadas como los abortos, los son parte de las “patologías” que matronas/es deben atender durante sus jornadas, pero según la indicación que quiere realizarse al código sanitario, no se les permitiría atender estos casos, incluso pensando que la vida de un ser humano está peligrando.

En cuanto al llamado al paro y al por qué del enojo de estos profesionales de la salud, la presidenta del Consejo Regional de matronas indicó: “Nosotros estamos tan enojados por que otra vez, tenemos una vulneración del derecho de las mujeres. Hasta cuando tenemos este sistema porque ni te explico lo que nos costó que trataran de vacunar a nuestras embarazadas, lo que nos costó que al principio de la pandemia que se considerara lugares de alto riesgo las maternidades y los servicios de ginecología. Ni mascarillas le pasaban a las colegas”. Además de esto, la profesional comentó que “por eso, hicimos esta movilización a nivel nacional, la que tuvo una adherencia de casi un 100%, o sea, colegas desde caleta Tortel hasta el altiplano haciendo la movilización. Este paro fue de advertencia, nosotros sabemos que este es un servicio muy sensible y no son cosas que uno pueda decir señora, vuelva mañana”.

Finalmente, Ximena González nos contó que es lo que sigue ahora en este proceso y cómo ven el avance de esta situación y su solución: “La verdad es que nos ha ido bastante bien, después de esta movilización y se ha hecho mucho trabajo. La semana pasada se envió una carta mostrando el rechazo a esta medida y estamos bastante esperanzados en que al menos, se nos escuche y se nos tome en cuenta el trabajo que realizamos anteriormente”.