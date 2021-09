“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco; siempre te ayudaré; siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.” Isaías 41:10

Dios a través de este texto nos da palabras de consuelo y nos invita a confiar en El cómo el único Dios verdadero que puede proteger y guiar a sus hijos en su peregrinar por el mundo, que está lleno de dificultades y peligros.

Dios asegura a sus hijos fieles que, sin importar los problemas que tengan, él va a estar siempre a su lado y los anima diciendo “yo estoy contigo” no tengan temor, miedo porque no están solos.

Dios en su infinito poder nos conoce al cien por ciento sabe y conoce cada pensamiento y cosas que hagamos.

La palabra de Dios en el libro de los salmos nos dice: “Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh, Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo comprender. El escucha sus oraciones y es como si estuviera allí mismo con ellos.” Salmo 139:1-6

“Los ojos de Jehová están sobre los justos, Y atentos sus oídos al clamor de ellos.” Salmo 34:15

Y en el nuevo testamento en 1 Pedro 3:12 nos dice: “Porque los ojos del Señor están sobre los justos, Y sus oídos atentos a sus oraciones…”

Jehová Dios, da palabras de consuelo a sus hijos recordándoles que él sigue siendo su Dios, recordándoles que El conoce y sabe todo lo que les sucede “sus ojos están atento sobre los Justos y atento a sus oraciones” por lo tanto, frente a cualquier situación que atraviesen en la vida, los hijos de Dios deben estar seguros de que él está al cuidado de ellos.

El preocuparte por el futuro, por el mañana, por la familia, por el matrimonio, por el trabajo, por el alimento diario, por todo el sistema de este mundo que agobia, que atrapa y emite voces de temor, fracaso, enfermedad, intranquilidad, esto te conduce a un abismo de temor.

En su experiencia el salmista decía: “Jehová está conmigo; no temeré” Salmo 118:6

La Palabra de Dios es nuestro pan, nuestro diario sustento que nos fortalece y nos da vida.

El profeta Isaías trae a nuestra memoria, las promesas de Dios dada a sus hijos, las cuales hemos de aceptar con fe y hacerlas nuestras, creyendo que El no nos dejara ni nos desamparara.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.