El Global Teacher Prize Chile es un premio internacional que se entrega anualmente al mejor profesor del año en nuestro país. Conocido como el “Nobel de la enseñanza”, busca galardonar a los docentes que están transformando la vida de sus estudiantes y comunidad a través de prácticas innovadoras.

En su versión 2021, la sexta de esta entrega, ya fueron seleccionados los 20 semifinalistas. Entre ellos destaca la presencia de un profesor de la Región de O´Higgins, se trata de Víctor Manuel León Donoso, docente de Historia y Geografía del Liceo Industrial de San Fernando. De acuerdo a Global Teacher Prize, León “ha logrado que sus estudiantes sean protagonistas de relevantes investigaciones relacionadas con cambio climático o desastres socionaturales”.

“Cuando me nominaron sentí alegría. Obviamente uno no espera estas postulaciones, ya que uno hace las cosas porque a uno le gusta, porque las siente, porque es parte de nuestra labor como profesor. Uno no busca reconocimiento. Pero al saber de ella y quedar entre los 20 mejores fue de mucha alegría”, aseguró el profesor Víctor León.

CAMBIO CLIMÁTICO DESDE LA CIUDADANÍA

Para Global Teacher Prize, el trabajo que el sanfernandino ha desarrollado con sus estudiantes en el Liceo Industrial de San Fernando, ha sido una gran invitación para la comunidad educativa, quienes han reflexionado mediante encuestas y entrevistas guiadas por Víctor León, sobre los efectos del cambio climático en la zona.

“Hace seis años llegó a mí una propuesta para trabajar el cambio climático con la Universidad Católica, para la Cumbre de París. En primer momento lo vi lejano, pero algo hicimos desde el área de las ciencias sociales. Reflexionamos con los estudiantes en cuanto a la percepción de la comunidad con el cambio climático, y de ahí nos dimos cuenta que hay una lejanía entre la percepción ciudadana y el mundo científico, son dos continentes sin puente”, señaló el docente que lleva 20 años en el Liceo Industrial.

“Comenzamos a ahondar en tradiciones no científicas, por ejemplo: cómo se percibía la geografía o el tiempo atmosférico a través de la tradición folclórica; como si hay muchas hormigas en el verano, el invierno va a ser lluvioso. La gente sabía del cambio climático porque las tradiciones no se estaban repitiendo. Con los mismos estudiantes, que son de diversos sectores de Colchagua y Cardenal Caro, repensamos el cambio climático, levantamos la información, y llegamos a que éste nos trae mayores desastres, entonces hicimos el levantamiento de los desastres socionaturales, es decir sequías, terremotos, incendios, inundaciones, entre muchos otros”, agregó León.

“Trabajamos con fuentes históricas, analizamos el actuar de la población y de las autoridades, y nos dimos cuenta que las reacciones fueron cuando la catástrofe ya llegaba, no hay prevención, sí mucha solidaridad. Comenzamos de algo súper sencillo, hasta el análisis de la planificación territorial”, precisó el profesor de Historia y Geografía.

PAR EXPLORA

El profesor Víctor León es parte del trabajo del proyecto PAR Explora O´Higgins, perteneciente al Ministerio de Ciencias, Tecnologías, Conocimiento e Innovación, que ejecuta en la región la Universidad de O´Higgins, más precisamente en las Academias de Investigación e Innovación Escolar (IIE).

“Para nosotros es un orgullo que el profesor Víctor León Donoso esté entre los 20 mejores profesores del país, ya que ha realizado un gran trabajo en la formación de estudiantes a través del desarrollo del conocimiento, habilidades y actitudes que promueven el razonamiento crítico y reflexivo, en un tema tan importante como es el cambio climático”, señaló el director de PAR Explora O´Higgins, Rodrigo Verschae.

“PAR Explora me ha servido mucho, desde el punto de vista científico y académico, especialmente por las herramientas metodológicas, además de potenciar las habilidades de los estudiantes. Y desde lo emotivo es súper importante, porque no somos muchos los profesores de investigación y nos sentimos acompañados por PAR Explora. Ha sido fundamental su apoyo, especialmente durante la pandemia”, manifestó León.

Durante las presentes semanas el equipo evaluador de Global Teacher Prize está realizando las entrevistas con los 20 docentes seleccionados y a fines de octubre estarán los últimos cinco finalistas. El gran ganador del año 2021 se conocerá en noviembre.

“Uno ya está valorado al estar dentro de los 20 finalistas, si quedo entre los cinco, mucho mejor. Soy bien futbolero y esto es como estar nominado a la Selección Chilena. Uno hace las cosas porque le gustan, porque le apasionan, y no necesariamente para recibir premios o retribuciones”, concluyó el candidato a mejor profesor del año, Víctor León Donoso.