La nutricionista del Cesfam de Machalí, Ivania Luengo entrega consejos con el fin de aprovechar los beneficios que la comida típica tiene para ofrecer.

Gisella Abarca

Segundo año consecutivo que viviremos el cumpleaños de la nación en pandemia; sin embargo, las cifras son mucho mejor que el año pasado, por lo cual diferentes tipos de apertura en el comercio y el fin de algunas restricciones legales pueden provocar un aumento significativo del peso corporal de las personas debido a una mala alimentación.

Cada septiembre en Chile, cuando celebramos nuestras Fiestas Patrias, la comida y el bebestible es el centro de atención, pero, en los tiempos que vivimos hoy en plena pandemia, el rol que cumple la alimentación es muy relevante para la salud, la economía del hogar y el bienestar general de la sociedad; es decir, una cocina consciente y sana puede disminuir el riesgo de contagios, fortalecer nuestro sistema inmune, ayudar a nuestra salud mental e incluso hacernos más resistentes frente al coronavirus, sin dejar de mencionar un buen ahorro en el presupuesto financiero.

¿Qué es comer consiente? Hace un tiempo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hizo un llamado a la población mundial para adoptar una alimentación saludable y consciente durante la pandemia.

¿Pero qué tiene que ver la comida con la pandemia? según explican los expertos, los efectos negativos de la cuarentena pueden mitigarse gracias a la seguridad alimentaria y la nutrición, así como también fortalecer las defensas del cuerpo frente a un posible contagio.

Y qué mejor celebración que el 18 de septiembre para poner en práctica las recomendaciones de la FAO. Es por esto que la nutricionista del Cesfam de Machalí, Ivania Luengo nos entrega consejos con el fin de aprovechar los beneficios que la comida típica tiene para ofrecer.

CONSEJO N°1: DEBEMOS HACERNOS MÁS FUERTE

Mejora tu cuerpo desde adentro hacia afuera. La alimentación es una herramienta clave para el fortalecimiento del sistema inmunológico que te hace más resistente a los diferentes virus y bacterias que está expuesto el organismo.

Es necesario aumentar el consumo de frutas y de verduras, idealmente a cinco porciones al día, estarás recibiendo grandes cantidades de vitamina A y C, además de antioxidantes que te ayudarán a combatir infecciones. Pimentones rojos, el perejil y el brócoli tienen mucha vitamina C, así que no dudes en ponerlos a la parrilla o incluirlos en el pebre.

Este 18 de septiembre, debemos asegurarnos que la carne -ideal magra (sin grasas)- venga acompañada de muchísima ensalada natural (especial de hojas verdes), asimismo que el postre incluya alguna porción de fruta natural; y por qué no, preparar un gran plato de porotos con riendas según la tradición nacional, agregando menos cantidad de sal a la preparación.

Consumir legumbres al menos tres veces a la semana, resulta muy conveniente, pues poseen altísimas cantidades de proteína y hierro que te ayudarán a mantenerte sano.

CONSEJO N°2: COMPRAR LO JUSTO Y NECESARIO

Hay que cuidar el bolsillo familiar, ideal es confeccionar una lista y seguirla al pie de la letra, sin dejarte llevar por antojos o el apetito al momento de estar frente a las estanterías del supermercado o los puestos de las ferias libres.

Esto, no sólo es un acto de empatía frente a los demás compradores que también deben abastecerse, sino que ayuda a cuidar las finanzas de tu hogar, evitando el desperdicio de alimentos. Además, en lugar de consumir demasiadas pastas y arroz, adquiere más cantidad de frutas, verduras y legumbres, entre otros alimentos perecibles. Incluso si llegan a comprar de más, estos pueden mantenerse frescos por mucho tiempo al limpiarlos y congelarlos hasta la próxima vez que los necesiten.

Si está dentro su alcance, activa la economía local apoyando a los negocios pequeños y a almacenes de barrio al momento de comprar tus ingredientes.

CONSEJO N°3: NADA SOBRA

Se termina el feriado y la cocina está llena de restos que ni sabes dónde guardar. ¡No hay problema!, si cocinaron de más, congelen sus comidas para que duren más tiempo, así no sólo evitan el desperdicio de comida en perfecto estado; sino que también tienen el menú listo para la próxima vez que no tengas ánimo de preparar algo complicado. Reciclar comida es muy sustentable para el medio ambiente y evitamos el aumento residuos en las bolsas de basura.

CONSEJO N°4: HIDRATARSE

Entre cada terremoto, chicha o pipeño etc., o cualquier otro trago que contenga alcohol, debemos beber al menos un vaso de agua completo. Esto no sólo les ayudará a evitar malestares al día siguiente; sino que también favorecerá muchísimo a tu sistema inmunológico, ya que los protegerá frente a virus, bacterias y otras infecciones. Nuestro cuerpo necesita al menos 2 litros de agua al día para mantenerse hidratado, y aún más si consumimos alcohol.

CONSEJO N°5: COCINAR EN GRUPO

Si bien no habrá fondas o fiestas masivas este año al igual que el anterior, cocinar en conjunto es una costumbre que no se puede dejar de lado. El encierro y el distanciamiento físico nos tienen ansiosos por la conexión y el contacto humano, así los preparativos dieciocheros son una fantástica oportunidad para eso.

La unión y la fraternidad, con la familia o con algunos amigos que puedas recibir en tu hogar, haciendo hincapié en las recomendaciones de la autoridad sanitaria. No olviden incluir a los niños en las preparaciones alimenticias, de manera que también participen de la diversión, aprendiendo hábitos saludables al igual que los adultos.

Son tiempos difíciles a varias personas la está afectando la ansiedad en demasía, debemos aprovechar esta celebración de Fiestas Patrias en familia, amigos o seres queridos para adquirir fuerzas y energías positivas que tanto nos faltan. Con una cocina planificada, una alimentación saludable, una mini fonda casera, responsable y con una distancia física criteriosa, será un cumpleaños de la nación que nunca olvidaremos.