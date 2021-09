En un set de televisión, montado en el corazón del primer instituto de rehabilitación construido en el país, Teletón dio inicio a su campaña 2021, como un reflejo simbólico del trabajo diario que, en los 14 institutos, de Arica a Coyhaique, no se ha detenido y ha continuado “Todos los Días” a pesar del contexto de pandemia.

Los protagonistas de la jornada fueron Ian Vega (12) y Renata Ulloa (9), quienes serán embajadores de la campaña de Teletón 2021. “Es una señal del doble esfuerzo que debemos hacer este año, y esperamos que los chilenos y los que viven nos sigan acompañando como lo hemos hecho durante estos 43 años en esta gran obra solidaria”, comentó Benjamín Díaz, director ejecutivo de la Fundación Teletón.

“La partida es con mucha energía, estamos muy contentos de la convocatoria y el apoyo de los comunicadores y, obviamente, agradecidos con los canales de televisión y lo medios en general, que nos han permitido partir con mucha fuerza. Se suman algunos nuevos actores (medios) y estamos muy contentos con eso. La campaña comienza hoy 14 de septiembre, y son casi 90 días que terminan con la transmisión del 3 y 4 de diciembre, que vuelven a ser 27 horas”, dijo Díaz.

También detalló que la campaña tendrá tres etapas: “En la primera etapa contamos que la Teletón se vive todos los días; luego, en octubre, tangibilizaremos los aportes y mostraremos lo que hacemos, todos los días, con el generoso aporte de las personas en los 14 institutos Teletón; y, en la tercera etapa, hay un llamado a la acción para estar en contacto con las personas y, para que después de la campaña, podamos contarles lo que hacemos los 365 días del año con sus aportes. Eso, además de, por supuesto, contarles lo que veremos y viviremos durante las 27 horas”, dijo.

Por su parte Mario Kreutzberger, también tuvo una participación en el lanzamiento y, en un contacto desde Estados Unidos, motivó a los chilenos con un mensaje: “A pesar de los desafíos que se han presentado, y que se siguen presentando en los centros, continúan atendiendo con dedicación y eficiencia a nuestros pacientes y a sus familias. Esto ha sido posible gracias a ustedes, a cada uno de ustedes, gracias al firme compromiso y el aporte de millones de chilenas y chilenos y a la gran vocación de profesionales que trabajan sin descanso frente a la adversidad. Yo estoy confiado que este 2021, la respuesta de nuestro país será de total entrega”.

Durante la transmisión se hizo un repaso sobre el trabajo que a diario se realiza en los institutos de todo el país por la rehabilitación de los más de 30 mil niños, niñas y jóvenes que se atienden, para lo cual se hicieron contactos desde las ciudades de Antofagasta, Valparaíso y Puerto Montt, para representar el alcance territorial que tienen los institutos atendiendo a las zonas norte, centro y sur del país, respectivamente.

Otro mensaje importante para motivar a sumarse a la campaña 2021 a los millones de personas que, con sus aportes, hacen posible Teletón “Todos los Días”, fue del triple medallista paralímpico Alberto Abarza, expaciente del instituto de Santiago, quien habló, desde su propia experiencia, la importancia de los tratamientos de rehabilitación e inclusión que la institución realiza para las personas en situación de discapacidad.

“Todos estos logros y todas estas medallas son gracias a Teletón y a todos los chilenos que me han ayudado, y que han ayudado a la Teletón durante toda la vida. Les agradezco porque no solamente me rehabilitaron a mí, sino que a mi familia. Me entregaron las herramientas para ser un buen papá, un buen trabajador, un buen deportista. Creo que allí partieron todos estos sueños, en la piscina, con el tío Daniel, y fue increíble. Nunca lo hicieron pensando que yo iba a ser un deportista de alto rendimiento. Fue solamente por verme feliz, por entregarme las herramientas para mi rehabilitación… Y los voy a tener siempre en mi corazón (…) Nunca voy a tener lo suficiente para pagarles lo que hicieron por mí, ustedes y todos los chilenos”, enfatizó el nadador y campeón paralímpico.

El doctor Bruno Camaggi, director médico nacional de Teletón, destacó que el lanzamiento de la campaña 2021 se realizara en el corazón de un instituto Teletón. “Este lanzamiento sucede aquí, en el gimnasio del Instituto Teletón Santiago, donde ocurre una parte muy importante de la rehabilitación, que da herramientas y permite a miles de niñas, niños y jóvenes, poder participar de la sociedad. Finalmente, lo que hacemos tiene un sentido, rehabilitamos para incluir y para aumentar la participación social: lo hacemos respetando los derechos de las personas en situación de discapacidad y, lógicamente, junto con las familias, que son parte importante de los equipos de rehabilitación. Quiero agradecer también a las más de mil personas que trabajan en Teletón a lo largo de Chile, desde el instituto de Arica al de Coyhaique, y a los más de 1.800 voluntarios que forman parte de lo que hacemos y, principalmente, agradecer a las chilenas y chilenos que nos dan su aporte y han seguido confiando en nosotros, lo que nos han permitido seguir funcionando en pandemia. Finalmente, la rehabilitación es un proceso continuo y no podemos detenernos, porque podemos hipotecar o poner en riesgo los avances de miles de pacientes, y todo esto no lo podríamos hacer sin ese apoyo ni el de todos ustedes (los medios) que hoy nos amplifican la voz a lo largo de todo el país, porque tenemos mucho que mostrar de todo lo que pasa en los institutos”, dijo

La invitación es a sumarse a la campaña “Teletón, Todos los Días” que el 3 y 4 de diciembre, gracias al firme compromiso y generoso aporte de millones de chilenas y chilenos, buscará superar los 34 mil millones de pesos, reunidos en la última Teletón, realizada en abril de 2020.

EL RAP DE LOS NIÑOS EMBAJADORES

Este año Teletón tendrá una niña embajadora y un niño embajador, ambos de la región de O’Higgins: Renata Ulloa (9), de Rancagua; e Ian Vega (12), quienes se rehabilitan en el Instituto Teletón Santiago.

La presentación de los dos pequeños embajadores de Teletón fue con un rap, cantado por ambos, donde la voz la lleva el carismático Ian, un fanático de la música urbana que con esta presentación cumplió el sueño de estrenar su primera canción.

Renata también se presenta y tiene estrofas en la canción, donde llaman a ponerse en el lugar de quienes están en situación de discapacidad (videoclip de “Hacer Sentido” https://www.youtube.com/watch?v=tASBEcJ1hUQ).

Ian Vega Gómez vive con su familia en la comuna de Codegua, provincia de Cachapoal, en la región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Sus padres son Vladimir Vega (30) e Isabel Gómez (30). Y tiene una hermana menor, Silvina, de 7 años.

Renata Ulloa González, vive en Rancagua junto a su familia. Sus padres son Felipe Ulloa (35) y Jocelyn González (32). Tiene dos hermanos: Felipe (10) y Mariano (6).

Desde ya, todas y todos están invitados a ser parte activa de esta nueva campaña, porque Teletón es una gran obra colectiva de Chile, y el aporte de cada uno es fundamental. Porque Teletón es Todos Los Días.