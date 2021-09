No se condenó en costas al Ministerio Público ni al Consejo de Defensa del Estado, por estimarse que no hicieron ejercicio abusivo de las respectivas acciones penales deducidas. Finalizada la lectura de sentencia, Arias sólo se remitió a desear un buen fin de semana.

Por: Fernando Ávila F.

Tal como estaba programado, este jueves a las 15:00 horas se realizó la audiencia de lectura de sentencia contra el suspendido Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias, esto por el delito de violación de secreto, lectura que duró más allá de cuatro minutos.

Cabe recordar que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua dictó veredicto absolutorio de fiscal regional, Emiliano Arias, acusado por el Ministerio Público por dos delitos de violación de secreto. En resolución unánime el tribunal –integrado por los magistrados Roberto Cociña Gallardo (presidente), Carolina Garrido Acevedo y David Gómez Palma señaló que en el juicio no se estableció la ocurrencia del delito.

La resolución señala que “los hechos descritos no encuadran en el tipo penal de revelación de secreto descrito en el inciso primero del artículo 246 del Código Penal porque si bien se acreditó la calidad de funcionario público del acusado quien procedió a revelar a los familiares información contenida en dos fichas obtenidas en la base interna de la institución donde presta sus servicios, la que en parte tienen carácter secreta y que no deben ser entregadas ni publicadas, en este caso no se establece la afectación al bien jurídico resguardado por el tipo penal”.

170 páginas de sentencia que serían remitidas a los intervinientes para que sean estudiada con calma, por lo que en la ocasión de manera resumida se indicó que el Tribunal Oral en Lo Penal de Rancagua dispuso que se absuelve a Emiliano Arias como autor del delito de revelación de secreto y de la acusación del Consejo de Defensa del Estado por dos delitos de violación de secreto, delitos de los que se acusó a Arias los días 17 y 18 de abril del año 2018.

No se condenó en costas al Ministerio Público ni cl Consejo de Defensa del Estado, por estimarse que no hicieron ejercicio abusivo de las respectivas acciones penales deducidas. No hubo alegaciones tanto de la Defensa de Arias, ni del Ministerio Público, ni tampoco la parte querellante, mientras que el imputado, Emiliano Arias, tampoco se refirió, sólo desenado un buen fin de semana.

Sobre el futuro de Arias en la Fiscalía Regional, es una determinación que debe adoptar el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ya que actualmente está sancionado administrativamente, sin embargo, con la resolución judicial y al no ser sentenciarlo por ningún delito, permitiría, si es que la Fiscalía Nacional no dispone otra cosa, que Arias pueda retornar al cargo de Fiscal Regional.