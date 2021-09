El próximo 21 de noviembre se realizarán las elecciones para elegir un nuevo presidente, Senadores y consejeros Regionales. Hoy ya se conocen la mayoría de los nombres de los candidatos y uno de ellos, es José Antonio Gómez Urrutia, del partido Radical. Un político de trayectoria en cargos de ministro de Defensa y Justicia, además de Senador por Antofagasta.

Gómez en su vista a Diario El Rancagüino señaló que quiere volver a entrar al “campo minado” de la política debido a los importantes cambios sociales que está viviendo el país y que eligió a la región de O´Higgins por su gran potencial de desarrollo al que según sus palabras “quiere aportar a generar desde dentro”.

Aquí le preguntamos porqué le interesa volver a ocupar el cargo de Senador, cuales son sus principales aportes a la región y sus proyecciones del resultado de la Constituyente.

¿Por qué decidió ser candidato a Senador por la región de O´Higgins?

Una cosa importante es que siento una gran cercanía con la región de O´Higgins, y creo que tiene mucho potencial si fortalecemos la descentralización. O´Higgins tiene un tremendo potencial de desarrollo aquí hay minería, hay agricultura, hay playas, cerros, glaciares y turismo que debe ser desarrollado fuertemente. Además, el país esta viviendo un proceso que me parece interesante en un país que va a cambiar, un Chile que va a ser distinta, donde las capacidades de los parlamentarios van a ser mucho mayores y las posibilidades de colaborar con la comunidad van a ser mas grande.

¿Cuáles son sus expectativas del proceso Constituyente?

Yo creo que lo que viene con la nueva Constitución es realmente un Chile nuevo, porque seguramente institucionalmente vamos a terminar en un régimen semi presidencial, eso significa que el parlamento ya no va a estar interdicto como hoy día, donde sólo el presidente de la Republica tiene facultades desde lo económico. Me da la impresión que es muy posible que exista una iniciativa popular de ley, donde la comunidad se va a poder organizar y decir quiero que esta ley que se discuta en el parlamento. Parlamento que probablemente será unicameral, es una situación que afectará mucho a los representantes electos.

Esta es una línea distinta y vamos a tener un sistema de posibilidades de democracia participativa y no solamente representativa.

¿Qué cree usted que no debe faltar en la nueva Constitución del país?

Es necesario que exista un mandato revocatorio. Cuando una autoridad no cumple hoy día, solo nos queda esperar a las elecciones próximas para decir si esa persona actuó como corresponde. Hay que presentar un proyecto de Ley que vaya en el marco de la Constitución que permita que la comunidad se organice con la firma y pida un plebiscito para sacarle el mandato de esa autoridad política que no cumple.

¿Cuál cree que es la importancia del proceso de descentralización?

Es relevante crear una verdadera descentralización del país, yo presente un proyecto hace muchos años que tiene que ver con la creación de recursos propios para la regiones, atendiendo su trabajo, el PIB y la tributación que se haga en cada región, cosa que no permite la actual constitución y yo espero que el proceso que venga incluido. De esta forma podremos dar mayor autonomía a las regiones y sus autoridades, que el Gobernador tenga las facultades para gobernar la región en conjunto con los Cores, con mayores capacidades como un parlamento y mayores recursos, donde puedan decidir administrarlos según las necesidades de la zona. Hoy lo que tenemos un mal complemento, donde el Gobernador Regional tienen un tutelaje de parte del representante del presidente de la República, con pocos recursos, mucha vinculación con las decisiones de Santiago.

El cargo de Delegado Presidencial ¿Lo mantendría o lo eliminaría?

El Delegado no tiene ninguna razón, los Gobernadores Regionales deberían entenderse directamente con el gobierno central. No puede haber un delegado que determine cual es el proyecto de desarrollo de la región, lo lleve al gobierno central y las decisiones regionales se tomen en el Ministerio de Hacienda. Los recursos propios de la región son vitales.

¿Cuáles son las primeras iniciativas que realizaría si fuera senador?

Yo hace muchos años que vengo discutiendo que significa tener un país desertificado, donde el desierto avanza rápidamente, por lo tanto, la discusión primordial es la propiedad del agua y la forma que esa agua se distribuye en la comunidad. No puede ser que por ejemplo aquí en el proyecto Convento Viejo, pague el Estado su construcción, se lo entregue a un privado y este lo que hace es una central eléctrica que no deje que se distribuya como debe ser a la agricultura. El agua tiene que ser un derecho para el consumo humano, esta es una discusión que hay que darla con fuerza en el parlamento, aunque lo venimos haciendo hace años, ahora tiene más fuerza que nunca.

¿Cuál cree usted que es el mayor potencial de O´Higgins?

Hay siete millones de chilenos que viven en la región Metropolitana, siete millones de estresados que requieren de aire, campo y vivir las tradiciones, poder caminar por los cerros. El turismo tiene un potencial tremendo con ello mejorar las condiciones de los artesanos, minipymes, servicios, etc. Este es un camino que debemos abordar en conjunto con el Gobernador, los alcaldes de la región. Lo que hay que generar es una gran explosión de crecimiento para la zona.

¿Cuáles son los temas más relevantes que Chile debe mejorar?

La educación, no hay nada más importante, es el salto de una persona para su desarrollo, por eso tiene que ser gratuita, de calidad, publica e integradora. Sin perjuicio que exista una educación privada, sino que se potencie la educación, para eso se requiere de recursos que permita tener profesores, con tiempo y capacidades para preparar sus clases, sobre todo en este nuevo mundo de digitalización, tener internet y espacios adecuados para educación interactiva es fundamental.

¿Y el sistema de pensiones?

Tengo la impresión que no hay otro camino que no sea un sistema previsional en el cual exista por parte del Estado el aseguramiento de una pensión que sea digna y que él quiera aumentar esa pensión pueda a lo mejor asumir la posibilidad de un seguro adicional. Para eso el sistema debe ser administrado por una entidad estatal, no por el sistema privado, ya que estos últimos solo tienen la visión de la ganancia y en este caso es la vida de la gente que va a jubilar es la que hay que asegurar.

¿Quién será el presidente el próximo presidente de Chile?

Yo creo y espero que Yasna Provoste sea la presidenta de Chile. Ella conoce los temas, yo creo que para Provoste va a ser un eje central del gobierno lograr que la educación genere los cambios que se necesitan.