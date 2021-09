Muy queridos hermanos y hermanas: esta mañana en la Catedral de nuestra heroica ciudad, la fe y la Patria nos reúnen.

Cada 18 de septiembre, al celebrarse el cumpleaños de Chile, entre sus significativos actos, destaca el TE DEUM, que desde los comienzos de la Patria se ha realizado sin interrupción.

En este año 2021 marcado todavía con el dolor que la pandemia nos ha producido, pero también con la esperanza de que lograremos superarla, algo que la primavera que renace parece augurar; porque somos un pueblo que en su inmensa mayoría cree en Dios, levantamos a Él nuestra mirada y le presentamos una oración de súplica llena de confianza. Por eso, que bueno que estemos aquí reunidos y unidos a tantos hermanos y hermanas, que nos ven y escuchan a través de los medios de comunicación.

Acabamos de escuchar un hermoso texto de la Escritura tomado del AT, donde se nos relata un momento de la historia del pueblo de Israel, aquejado por muchos males y carencias que lo tenían postrado, frágil y pobre. En la fe encuentra una luz de esperanza y es capaz de rezar con estas palabras que el profeta Habacuc proclama: “Aunque la higuera no echa yemas, y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas en el redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor”. Sin duda la situación era difícil, trágica, pero ese pueblo necesitaba seguir caminando y podía testimoniar que por su confianza en Dios era capaz de sacar fuerzas y por eso el profeta podía seguir rezando: “El Señor soberano es mi fuerza, él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas”. Cuando se tiene al Señor al lado es posible proseguir la vida en los momentos oscuros y adversos, sin perder la esperanza.

Estos años 2020-21, han sido difíciles para todos. Una pandemia que era imposible imaginar nos cubrió de angustia, dolor, muerte, inseguridad y temor. Incertidumbres han albergado en nuestros corazones, pero también nobles iniciativas e ímprobos esfuerzos han surgido para hacer frente a la pandemia y vencerla. Muchas veces este trabajo se ha hecho invocando el Nombre del Señor pidiendo su luz y su fuerza. Lo hemos escuchado en la boca de nuestras autoridades y así ha surgido del corazón de todos los creyentes en nuestra Patria, que, gritando como los apóstoles en medio de la tempestad en sus miedos, hemos clamado “Señor, sálvanos”.

A veces, a pesar de nuestra fe, en momentos duros puede surgir de nuestro interior como un reproche: “Por qué Dios no hace algo”, la respuesta de Dios es: “Te hice a ti”

Que Dios no nos ha dejado en medio de la tempestad, se ha puesto de manifiesto en el trabajo de tantos que no han parado de servir. A las autoridades les ha correspondido tomar decisiones difíciles, no siempre entendidas, cuestionadas, pero sin duda tomadas con el afán de responder a problemas urgentes, en medio de una tempestad que a todos nos mareaba y que iba dejando muertos y sembrando dolor.

Damos gracias a Dios por el trabajo de las autoridades, al señor Presidente y Ministros, Intendentes, Gobernadores, Alcaldes, Fuerzas Armadas y de Orden, a todos sus colaboradores, que no han dejado de servir y de procurar hacer sentir a la gente que no estamos a la deriva, sino todos en el mismo barco buscando el ansiado puerto de esa nueva normalidad que tendremos que construir.

Junto al trabajo de las autoridades, reconocemos una vez más hoy y agradecemos, el trabajo incansable, sufrido, valiente, de los médicos y todo el personal de salud, que han estado en la brecha, enfrentando la muerte, y arrancando de sus manos a muchos compatriotas. Chile no debe olvidar cuanta generosidad y heroísmo se ha vivido en nuestros hospitales. Dios bendiga a quienes hicieron del cuidado a la vida, su vocación.

Hoy miramos a toda nuestra Comunidad, chilenos y chilenas que en medio de tanta desventura han procurado tratar de responder a lo que se nos pedía y más allá buscando como servir. ¡Cuántas iniciativas han surgido! ¡Cuántos jóvenes y adultos trabajando! ¡Grupos de Iglesias y de Vecinos sirviendo!: ollas comunes, comedores solidarios, atención a los más vulnerables, en fin, la caridad fraterna se ha desplegado de múltiples maneras y es algo por lo cual debemos estar agradecidos.

En medio de la tempestad hemos sabido caminar como decía el profeta con piernas de gacela, es decir con prontitud, respondiendo así a tantas necesidades. Quiera Dios que este espíritu nos siga acompañando entre las calmas y zozobras que la vida y la historia nos deparará.

Hoy, como país, recordamos a los hermanos y hermanas, fallecidos en esta pandemia, hasta ayer en nuestra región. Hermanos y hermanas que compartieron nuestra vida, que contribuyeron con su trabajo a la grandeza de esta patria; tantos de ellos adultos mayores, que, habiendo superado muchas dificultades en sus vidas, sus fuerzas no pudieron hacer frente a esta pandemia. Junto al dolor de su muerte, el dolor de sus familias de no haberlos podido despedir como acostumbramos en nuestra fe y cultura, sin duda esto es una herida grande en el corazón de Chile, por eso nos acordamos de ellos hoy, especialmente, les rendimos nuestro homenaje, y a Dios le decimos: “Señor, perdona sus faltas, toma en cuenta sus obras buenas y que a junto a Ti puedan gozar de la vida inmortal”.

Chile, nuestra amada Patria, sabe en su historia de momentos difíciles ante los cuales se ha sobrepuesto; situaciones duras, dolorosas a las cuales la naturaleza o nuestros egoísmos nos han enfrentado, pero del dolor y la contrariedad ha surgido fuerza, trabajo y generosidad para levantarnos. Hoy necesitamos de ese coraje….

(domingo 26 de septiembre, será publicada Parte II)