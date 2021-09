Sin la masividad de otros años, y respetando los protocolos Covid, este sábado 18 de septiembre se desarrolló el tradicional Te Deum de Fiestas Patrias en la Catedral de Rancagua. La actividad contó con la presencia de autoridades civiles y de orden, representantes de algunas organizaciones sociales, representantes de bomberos, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, el delegado Presidencial, Ricardo Guzmán, el presidente (s) de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro, entre otras autoridades.

En la ocasión en su homilía el obispo de Rancagua Guillermo Vera señaló el dolor que ha significado la pandemia al mismo tiempo que resaltó la esperanza que tenemos de superarla «Dios no nos ha dejado en medio de la tempestad, se ha puesto de manifiesto en el trabajo de tantos que no han parado de servir. A las autoridades les ha correspondido tomar decisiones difíciles, no siempre entendidas, cuestionadas, pero sin duda tomadas con el afán de responder a problemas urgentes, en medio de una tempestad que a todos nos mareaba y que iba dejando muertos y sembrando dolor»(….) Chile, nuestra amada Patria, sabe en su historia de momentos difíciles ante los cuales se ha sobrepuesto; situaciones duras, dolorosas a las cuales la naturaleza o nuestros egoísmos nos han enfrentado, pero del dolor y la contrariedad ha surgido fuerza, trabajo y generosidad para levantarnos. Hoy necesitamos de ese coraje», señaló el obispo.