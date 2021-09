Por: Ricardo Obando.

Era el escenario perfecto para un partido interesante. Día primaveral, cancha en condiciones aceptables y el retorno del público a las gradas después de 664 días. Pero, el nivel no fue bueno, hubo un solo gol y lamentablemente para las pretensiones de General Velásquez fue para Deportes Concepción.

En el cierre de la fecha 13 de la Segunda División, el elenco sanvicentano cayó por la cuenta mínima y se complica en la tabla de posiciones, porque quedó a tiro de cañón de puestos de descenso.

El pasado jueves, ante poco más de 200 espectadores, el cuadro que dirigía Mauricio Riffo -fue cesado el fin de semana- no jugó bien, le costó generar peligro y no fue capaz de superar a un rival que tampoco mostró mucho, pero sí hizo lo más importante: anotar.

Es más, los primeros 30 minutos no fueron para nada buenos. Ambos elencos chocaron en el medio terreno. La pierna fuerte se impuso en ese lapso y los porteros, tanto José Sanhueza como Miguel Jiménez fueron meros espectadores de las acciones.

Posteriormente, los pupilos de Riffo encontraron aire para arrimarse al arco rival. En los 40’, Wladimir Cid, probó desde fuera del área y su tiro se estrelló en el horizontal. El General casi concreta, pero la suerte no estuvo de su lado.

SENTENCIA DE UN ARCÁNGEL

En el complemento, fue Concepción el cuadro que hizo mejor las cosas. Aprovechando las bandas, los adiestrados por Óscar del Solar complicaron a la defensa velasquina. Poco a poco fueron vulnerando a la retaguardia, consiguiendo espacios y el gol.

Fue así como, en los 69’, Ignacio Ibáñez se llevó la marca del juvenil Mario Segura y confiado en que Gabriel Vargas acompañaba por el centro del ataque, combinó con el experimentado goleador que no defraudó. Tuvo una y concretó. Un golazo para los Lilas que, lo festejaron junto a sus hinchas. Sí, el conjunto sureño tuvo a cerca de 40 fanáticos en las gradas.

Tras el gol, recién ahí Velásquez intentó una reacción. Con tres variantes, el elenco verde se fue arriba, pero no sin claridad para dar con una acción de riesgo. Además, como dejó espacios, el “Conce” por poco aumenta las cifras en los 87’, cuando Olea despeja desde la línea de gol tiro cruzado de Ibáñez, a la postre, el atacante más peligroso del partido.

Y así se cerró el partido, festejo lila en la cancha del estadio municipal Augusto Rodríguez y dolorosa derrota para General Velásquez que queda estancado con 13 puntos, los mismos que tienen los penquistas y quedando además bajo ellos. Es decir, hoy ocupa la plaza 10 solo tres puntos por sobre Colchagua (10 puntos), que está a la espera de un fallo del Tribunal de Disciplina por una denuncia en contra de Deportes Colina (9 puntos). Si los sanfernandinos consiguen una sentencia favorable, ganarán tres puntos más y le darían alcance a su clásico rival. De miedo estará el cierre del torneo en la parte baja.En los últimos cinco partidos el elenco verde solo suma un punto a su favor. Se está quedando en la tabla de posiciones, quedó a tres puntos de puestos de descenso y en la siguiente fecha visitará al líder de la competencia, Deportes Recoleta.

Ficha del Partido

General Velásquez (0): José Sanhueza; Ricardo Segovia, Juan Abarca, Manuel Olea, Mario Segura (61’, Rodrigo Riquelme); Juan Pablo Carrasco, Esteban Cossio (72’, Jorge Uribe), Michael Sandoval (75’, Felipe Durán), Patricio Troncoso; Matías Pérez (75’, Matías Villablanca), Wladimir Cid. DT: Mauricio Riffo.

Deportes Concepción (1): Miguel Jiménez; Matías Lagos, Jordano Cisterna (61’, Benjamín Cruces), Alexis Machuca, Fabián Ramírez (81’ Marcelo Medel); Brian Fuentes, Luis Pacheco, Ricardo González; Gabriel Vargas (78’ Ignacio Sepúlveda), Kevin Baeza (61’ Alan Fernández), Ignacio Ibáñez. DT: Óscar del Solar.

Árbitros: Jorge Oses, Marcelo Wilson, Cristóbal Berríos, Nicolás Pozo.

Amonestados: Olea (GV); Lagos, Fuentes, Vargas (CON).

Goles: 0-1, 69’, Vargas.

Estadio: Augusto Rodríguez, San Vicente.