Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Nico Carrasco

Han sido días agitados para Marcia Barrera (46). Y es que a su labor como dirigente social, hoy se suma un nuevo desafío: es la única candidata que lleva la Democracia Cristiana para disputar un cupo senatorial en O’Higgins.

Nacida en Sauzal, a los albores de la central hidroeléctrica del mismo nombre en el sector cordillerano en Machalí, Barrera es madre de tres, hoy vive en Graneros y es voluntaria de excepción de la Segunda Compañía de Bomberos de esa misma ciudad.

“Esta es una candidatura que tomé con mucho compromiso, pero también con mucha humildad”, asegura la abanderada de la DC, quien sostiene que su trabajo directo con las bases es algo que busca mantener siempre, resulte o no electa.

“Puedo hablar qué pasa con el colectivero porque me subo al colectivo. Sé lo que pasa con las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar porque lo viví, sé cómo trabajar con ellas y cómo ayudarlas. Sé qué pasa en la atención primaria de salud, con los servicios de urgencia, los hospitales básicos, porque me atiendo allí y trabajo con esos funcionarios y sé su realidad” puntualiza. “Me gusta este desafío, porque puedo contar no solo que existe la sopa de pan, sino también contar que la he comido”.

¿Siente que esas experiencias le dan cierta ventaja o es un tema diferenciador para tu candidatura?

“Ni siquiera lo he pensado. Quiero seguir siendo yo, mostrando la realidad que es, lo que he vivido desde mi experiencia, sin pensar que la candidatura puede ser diferente o puede vender.

No quiero crear una especie de márketing, quiero ser yo y que nada cambie en mí. Esta es una posibilidad que se me da, si es que esto resulta, para llegar a mucha gente y mostrar en el Senado una realidad desde la vivencia misma”.

Pese a que ha tenido una basta experiencia en trabajos con comunidades, dirigencias sociales e incluso hasta hace poco era la presidenta del Consejo Consultivo del Hospital de Graneros, Barrera no había estado anteriormente en carrera para un cargo de representación popular. El Senado es su primera aventura en la política tradicional.

¿Qué sentiste cuando te confirmaron la candidatura?

“Yo soy muy futbolera y me gusta mucho el fútbol de barrio. Me sentí como en una cancha amateur, jugando de 9, y de repente llegué y me instalaron en la cancha del Real Madrid, a jugar también como 9.

Y aquí estoy, tengo que cumplir con este tremendo desafío que se me pidió y sacar la mejor versión de mí. Siempre pensando y no olvidándome de que nuestra base como DC es trabajar con la gente y para la gente. Y después es el partido”.

Así, la dirigenta repite conceptos como “igualdad” y asevera que “a mucha gente se le ha dado derechos, pero se han vulnerado los de otros”. En esa línea, señala que “hay mucha gente que recibe mucha ayuda social, pero también hay quienes se aprovechan del sistema y hay que emparejar la cancha”.

“Hay mucha gente vulnerable y con ellos hay que trabajar. En educar y dar herramientas. Yo no soy muy partidaria de dar la breva pelada en la boca, hay que educar en las herramientas para poder avanzar, porque no siempre uno va a poder estar al lado”, dice la candidata.

¿Cuáles van a ser esas banderas de lucha que va a defender en el Congreso?

“Seguir trabajando con las bases, directamente con la gente. Creo en el trabajo dirigencial, pero también creo que debemos bajar aún más, trabajar con las realidades que sí existen. Hay un campamento en Rengo, por ejemplo, que si voy a trabajar allí no tengo un solo voto, porque viven casi puros extranjeros ilegales.

Hay unas condiciones de miseria en las que viven que nadie ha visto, es impresionante cómo pueden vivir entremedio de dos pallets y un plástico, con un niño con discapacidad durmiendo arriba de un cajón de tomates. Y son realidades que nadie ve, que existen hoy y está en nuestro país, en nuestra región y en Rengo, donde se tomaron una cancha y se pone un tipo afuera que les cobra por el espacio.

No puede ser que un niño comience su vida entre tanta miseria o que un adulto mayor termine su vida entre tanta miseria. No puede ser. Cuando hablo de trabajar con las bases, insisto en el mandato del presidente Frei Montalva, trabajar con la gente y después con el partido. Y de eso me siento orgullosa de ser DC”.

Hay muchos candidatos e incluso autoridades que han ocupado el mismo discurso de saber las necesidades de la gente ¿Por qué el votante debería confiar y darle el voto?

“Porque vengo de las bases, puedo contar lo mismo que van a contar ellos. Soy una persona que es dirigente, que ha trabajado, que ha estado donde las papas queman y que no va a cambiar. Puedo contar lo que realmente pasa, no voy a decir que me lo contaron o que un dirigente me llamó para decirme. Puedo decir cuál es la realidad de los hospitales de baja complejidad porque me atiendo ahí, de los bomberos que hoy no pueden ir a sacar un seguro de vida porque les sale un 40% más caro. Yo sí puedo ir a contar eso, porque lo conozco.

Pero primero tengo que darme a conocer, tal cual soy. No voy a ir a mentir. Yo soy la Marcia Barrera que tiene cuarto medio y que me costó la vida terminarlo, porque como familia teníamos muy pocos recursos. Quiero entregar lo mejor de mí y seguir caminando en la calle tranquila, sea el resultado que sea.

¿Es más difícil para una mujer entrar a la política?

“Siempre es más difícil, en todo. Fuimos criados en una sociedad muy machista, donde se entiende que las mujeres somos más débiles y eso también se ve en política. Y cuesta hacer ver que las mujeres también podemos.

Yo lo entendí cuando tuve que asumir mi casa, mis hijos, quedarme sin una luca y tener que mantener todo, haciendo chocolates.

Tomé unos cursos de chocolates, me especialicé y llegué a enseñar y hacer clases a otras emprendedoras que hoy hacen chocolates y ganan una buena cantidad de plata. Y ahí digo, mira qué bien esto, me tuve que separar para poder ayudar a toda esta gente. Soy agradecida de todos los pasos que he dado en esta vida, porque todo me ha enseñado. Es difícil para las mujeres, pero no imposible”.

A continuación, le mencionaré algunos temas, para que solo me responda sí, no, o si lo aprueba o rechaza.

“Ok”.

¿Matrimonio igualitario?

“Sí”.

¿Aborto libre?

“No. Por las tres causales”.

¿Royalty Minero?

“No”.

¿Cuarto retiro?

“Por supuesto. Con el IFE que me pauteen, quizás, para ver qué se hace con esa plata. Pero no me vengan a decir qué tengo que hacer con mi plata. Además, es opcional, por lo tanto, la gente elige si lo saca o no. Yo no recibía un solo peso de la pensión de alimentos del papá de mis hijos y hoy esto ha permitido que muchos papás corazón se pongan al día con esas mamás”.

Reforma al sistema de pensiones

“Sí”.