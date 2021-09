Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Héctor Vargas.

Jornada de homenajes a la Patria fue la que se vivió este 18 de septiembre en Rancagua, eso sí, sin la masividad de otros años y, respetando los protocolos Covid, se llevó a cabo el tradicional Te Deum de Fiestas Patrias en la Catedral de Rancagua. La actividad contó con la presencia de autoridades civiles y de orden, representantes de algunas organizaciones sociales, representantes de bomberos, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, el delegado Presidencial, Ricardo Guzmán, el presidente (s) de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro, entre otras autoridades. Se extraño la presencia del Gobernador Regional Pablo Silva, quien -según señalaron desde comunicaciones del gobierno regional- se encontraba en el sur “visitando a su familia que no veía desde junio”.

Al finalizar el Te Deum, se realizó un homenaje al soldado desconocido de la Batalla de Rancagua, cuyos restos están en la Cripta de la Catedral. En ese contexto, el general de Brigada Patricio Mengual, jefe de la VI y VII zona, se dirigió a los fieles para reconocer en él a todos los soldados de la nación. Para finalizar, el obispo de Rancagua invitó a rezar un responso fúnebre por ellos y invitó a las autoridades presentes a visitar la cripta de la Catedral, poniéndose una ofrenda floral ante el nicho del soldado desconocido.

Posteriormente las actividades se trasladaron hasta la Brigada de Aviación de Ejército, donde autoridades civiles y militantes rindieron homenaje a la conmemoración del 211° Aniversario de la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército. Fue un austero desfile.

En la oportunidad se recordó la formación de la Primera Junta de Gobierno, con la esperanza de que la pandemia siga dando un respiro, ya que los presentes coincidieron que el próximo 2022 los masivos desfiles puedan volver a las calles y así contar con la participación de la comunidad. En la oportunidad un integrante del Ejército, Benjamín Arancibia Fernández, recibió la medalla 18 de septiembre.

Durante su homilía en el Te Deum, el obispo de Rancagua, , monseñor Guillermo Vera Soto dio cuenta de las distintas realidades que se viven en el país y las dificultades que se han hecho patentes durante la pandemia. Recordó la incertidumbre que se “ha albergado en nuestros corazones, pero también nobles iniciativas e ímprobos esfuerzos han surgido para hacer frente a la pandemia y vencerla”.

“Dios no nos ha dejado en medio de la tempestad” y que ello “se ha puesto de manifiesto en el trabajo de tantos que no han parado de servir. A las autoridades les ha correspondido tomar decisiones difíciles, no siempre entendidas, cuestionadas, pero sin duda tomadas con el afán de responder a problemas urgentes, en medio de una tempestad que a todos nos mareaba y que iba dejando muertos y sembrando dolor”.

Además señaló que en Chile “tenemos trabajos pendientes y urgentes, pienso en el Conflicto de la Araucanía, donde sin duda se requiere un esfuerzo potente del Estado y de todos los ciudadanos involucrados para ayudar a buscar canales de entendimiento, y poder así arribar a soluciones acordes a la profundidad de la situación”.

En cuanto a la Convención Constitucional y la nueva Carta Fundamental precisó que “es un gran trabajo que vamos realizando. Como país estamos atravesando un proceso de participación inédito y que debe ser realizado en un ambiente de transparencia y confianza. El proceso elegido requiere caminos de escucha y discernimiento. Durante los próximos 9 meses estaremos debatiendo sobre los temas fundamentales que marcarán el camino de nuestra Patria por varias décadas. Hemos de estar atentos para hacer oír nuestra voz, con respeto hemos de manifestar lo que creemos bueno para Chile. La Convención requiere de nuestra oración y la participación de todos”, aseguró.

Terminó la homilía señalando que “ Chile no es un papel en blanco por escribir es un libro que por siglos se viene escribiendo con trabajo, esfuerzo, encuentros, desencuentros, avances, retrocesos y que hoy las manos de todos debemos seguir escribiendo para el bien de esta y de las nuevas generaciones. Que el Chile que queremos sea grande en el respeto a la vida, en familias fuertes, en padres comprometidos con la formación valórica de sus hijos, en el respeto y aceptación de todos, en la fortaleza y la sobriedad de vida, en el espíritu de acogida, en el compromiso por el cuidado de la creación, que Chile sea grande en justicia, equidad y oportunidad para todos».