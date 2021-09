¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos, y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos; pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará; más el que en mí confía tendrá la tierra por heredad, y poseerá mi santo monte. Isaías 57:11

Aquí, el Señor confronta el hecho de que su pueblo no le tiene ningún temor, y que ellos le temen a algo o a alguien más. Su relación superficial estaba conectada con una baja visión de Dios, y de una falta de respeto hacia Él, de aquí que el Señor le dice ¿No te has acordado de mí, no he venido a tu pensamiento?

La interrogante que podemos hacernos es ¿Por qué el pueblo de Dios le faltaba el respeto a Él?

La respuesta frente a esta interrogante en parte es, porque Él les había mostrado misericordia y no los había castigado inmediatamente. Ellos cometieron un error crucial, muy común en la humanidad caída: ellos confundieron la gracia de Dios, con debilidad y falta de carácter de parte de Dios, de aquí que el Señor les dice: ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos, y nunca me has temido?

De aquí que el Señor al ser confrontado una vez más les dice: “Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán: El pueblo de Dios no confiaba en Él, y en las cosas en las que sí confiaban era en ellos mismos, y en sus ídolos de aquí que el Señor les dice: “cuando clames, que te libren tus ídolos si es que te pueden ayudar”. Sus ídolos eran tan débiles e inútiles que un soplo los arrebatará.

En cambio, en contraste, El Señor dice “más el que en mí confía tendrá la tierra por heredad.”

Hoy en día frente a la situación sanitaria y social que vive nuestro país, en donde existen muchos temores, no estamos tan lejos de vivir una situación similar a la que vemos en estos textos citados anteriormente. Existen muchas personas con un pensamiento ateo-humanista que dicen confían en ellos mismos afirmando que ellos son sus propios dioses, cielo y su propio infierno y por lo tanto, no confían en nadie más. Por otro lado, hay un gran numero de personas que promueven la cartomancia, clarividencia, santería y un sin número de otras divinidades.

El Señor una vez más nos advierte y nos dice: “cuando te veas enfrentado a la adversidad, a ver si puedes confía en ti mismo, en tu autoestima o cuando clames, que te libren tus ídolos si es que te pueden ayudar”. Quizás va a hacer tarde cuando te des cuanta que son débiles e inútiles y que nada pueden hacer.

La invitación de nuestro Señor es:” … el que en mí confía tendrá la tierra por heredad.”

El Señor dice: “Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantado.

Que su fe no falte, frente a cualquier situación que tenga que enfrentar en la vida, tenga siempre presente, en el primer lugar de su corazón a Jehová Dios, única persona que puede librarle de todos sus temores

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.