El poder, o mejor dicho la autoridad, no se obtiene por decreto, ni por que tal o cual institución lo diga sino que se impone, o más bien se reconoce en alguien producto de su ascendiente, esto siguiendo el concepto de auctoritas tal como lo entendieron los romanos, que hace referencia a un poder no vinculante pero socialmente reconocido en contraposición al imperium que era otorgado legalmente.

En este sentido la instalación de la figura de los gobernadores regionales en paralelo a la de los delegados presidenciales no ha dejado 100 por ciento claro quién es la primera autoridad regional, por mucho que el respaldo que le da el ser electo entregue mayores argumentos en favor del gobernador.

Así lo ha dicho Pablo Silva en numerosas ocasiones, pero en este otro plano – el simbólico- poco se ha hecho.

Primera perdida fue el que el gobernador no utilice las tradicionales oficinas de los intendentes, a lo que se suma la poca capacidad de marcar agenda y en más allá de las atribuciones marcar los rumbos de la región. Por ejemplo en el conflicto de la expropiación o no de la gruta de Lourdes, más allá del conflicto en particular, se perdió la oportunidad de marcar un rumbo político futuro en torno a la necesaria conversación entre patrimonio y desarrollo, en marcar un antes y un después ya que finalmente son fondos regionales los utilizados para estas magnas obras, o también más allá de las atribuciones legales ejercer las atribuciones políticas de pedir cuentas a seremis o indicar objetivos concretos más allá de declaraciones genéricas.

Entendemos que es poco el tiempo que lleva en funciones el gobernador, recién el 14 de julio asumió el cargo, por lo que es entendible que todas estas cuestiones se desarrollen con más fuerzas una vez que se consolide en el cargo esta nueva autoridad, sin embargo no se entiende entonces que el gobernador se haya restado este 18 de septiembre de presidir las tradicionales ceremonias de nuestras fiestas patrias, en ser él quien pase revista a las tropas, por ejemplo. Se entiende que quiera visitar a su familia, pero a tan poco de asumir el cargo los simbolismos son importantes, y en esta cancha, el del plano simbólico sobre quien es la primera autoridad regional, Pablo Silva no solo pierde por goleada, sino también por “bocover”.

Luis Fernando González Vallejos

Sub Director