En su primer Tedeum al mando de la diócesis, monseñor Guillermo Vera, nos sorprendió amargamente al permitir que, en un acto litúrgico solemne de acción de gracias, en el que la Iglesia Católica invita a la comunidad a orar por la Patria, se haya mezclado con un acto militar de homenaje al soldado desconocido, en un contexto absolutamente lejano al propósito de un Tedeum que se celebra en nuestro país desde 1811 y cuyo propósito jamás se desvirtuó.

No era la fecha, la ocasión ni el lugar. Tal vez podría haber sido el 19 de septiembre cuando se conmemoran las Glorias del Ejército, o mejor aún, el 1 o 2 de octubre, cuando se recuerda a los soldados fallecidos en la Batalla de Rancagua, algunos de los cuales descansan en la cripta de la Catedral, pero jamás un 18 de septiembre en el que oramos por Chile y sus habitantes…

No sé si el resto de los presentes, me imagino que no todos, pero yo en lo personal, lo sentí como una afrenta a los familiares de cada uno de los más de 31.626 víctimas directas de asesinatos, torturas y desapariciones, durante episodios oscuros de nuestra historia Patria. Más aún, cuando quienes realizaban el homenaje, representan a los mismos que siempre han negado tener información sobre los cientos de detenidos desaparecidos que aún permanecen sin poder darles cristiana sepultura. Tratándose de una institución tan jerarquizada, este desconocimiento es imposible de creer.

Este pasaje se resume con la dramática conversación de Dios con Caín. Dios pregunta: “¿Dónde está Abel, tu hermano?”. Caín responde que no lo sabe y Dios le insiste: ¿Qué hiciste?. ¡La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo! Ahora serás maldito y te alejarás de esta tierra”. Gn 4,9-11). El descuido en el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el vecino, hacia el cual tengo el deber del cuidado y de la custodia, destruye mi relación interior conmigo mismo, con los demás, con Dios y con la tierra. Cuando estas relaciones son descuidadas, cuando la justicia ya no habita en la tierra, la Biblia nos dice que toda la vida está en peligro. (Laudato Si, S.S. Francisco).

Nuestro querido y recordado Cardenal Raúl Silva Henríquez nos decía “La Patria no se inventa ni se trasplanta porque es fundamentalmente alma, alma colectiva, alma de un pueblo, consenso y comunión de espíritus que no se puede violentar ni torcer, ni tampoco crear por voluntad de unos pocos”. De aquí fluye, con imperativa claridad, nuestra más urgente tarea: reencontrar el consenso; más que eso, consolidar la comunión en aquellos valores espirituales que crearon la Patria en su origen. Pero Chile tiene su alma… Chile quiere seguir siendo Chile. Chile anhela empezar otra vez, estar como antes, como siempre a la cabeza del reino de los grandes valores que siempre lo han caracterizado.

Finalmente sabemos que, para no reeditar aquel momento gris y amargo de nuestra Patria, no basta con levantar monumentos, hacer declaraciones rimbombantes, cambiar el nombre de las calles o hacer homenajes fuera de momento y lugar, para ello se necesita también de la convivencia cimentada en el respeto, la justicia social y el ordenamiento democrático, donde mantener viva la memoria colectiva de los grandes logros y amargos dolores, es un elemento indispensable en la construcción de una sociedad en paz, 998482325más justa y solidaria.

Luis César Fernández Z.

Miembro de la Comisión Justicia y Paz

de la Diócesis de la Santa Cruz de Rancagua.

.