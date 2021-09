-Contenido Patrocinado-

Para muchos es una sorpresa, pero para otros es el indicado por el momento actual que vive Chile. Lo cierto es que la semana recién pasada, el Servicio Electoral confirmó como candidato a diputado por el distrito 15, al doctor Fuad Hamed, ginecólogo y obstetra con 30 años de experiencia en la Región de O’Higgins.

Nació en la comuna de Graneros, estudió en el colegio Rancagua College y el Instituto O’Higgins, establecimiento desde el cual egresó en la enseñanza media. Su vida universitaria siempre estuvo ligada a la Universidad Católica y fue en ese recinto donde se tituló (máxima distinción) como médico el año 1990. Hoy se desempeña en clínica Isamédica.

Su irrupción en la política surge por la necesidad de contribuir con su experiencia y profesionalismo, a la construcción de una sociedad más justa, donde el respeto, los acuerdos y la defensa de las libertades individuales, sean los ejes del trabajo.

“No es la primera vez que me ofrecen un cargo de este tipo y siempre me opuse. Pero ahora siento que es la oportunidad de volcar mis conocimientos y ser un aporte en las nuevas discusiones que se aproximan en el país. No tengo militancia política (independiente) pero voy en el pacto del Frente Social Cristiano”, indica Fuad Hamed.

Respecto a las ideas que motivan su decisión, el galeno, manifiesta que, “lo más relevante para mi es el entendimiento. Día a día apreciamos trincheras sin diálogo, donde los ataques personales son más importantes que los beneficios para la ciudadanía. Apuesto férreamente por la igualdad ante la ley y por un acceso universal al sistema público y privado en materia de salud, tal como se ha hecho en medio de la pandemia».

Para finalizar, el doctor Hamed, expresa que luchará, «por una política más sana, en la que se valoren las opiniones vengan de donde vengan incluso más allá de las ideologías».