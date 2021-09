Por Marco Enríquez-Ominami

Hemos lanzado una nueva aventura presidencial que está inspirada en la unidad. No es contradictorio. El análisis político de nuestra decisión es simple. El mundo liberal y conservador de izquierda está híper-poblado. Hoy, los principales contendores son una DC, el hijo de un DC y un exDC, que se están disputando un mismo espacio. Pero se han olvidado, de nuevo, de hablar y representar al mundo popular y a las verdaderas clases medias. Esas que han sufrido más que todos los estragos del neoliberalismo, de la crisis climática, de la crisis del desempleo. Que extrañan el tiempo libre, el goce, y que ven la salud mental como cosa de élites.

Mi misión de unidad, es construir un relato para ese mundo popular. El sentido de esta campaña, por eso, es protección, justicia, y reconocimiento. Proponer un Estado al mismo tiempo que protector, diverso. De todos y todas. Para todos y todas.

¿Por qué es una misión de unidad? Porque en la suma, no nos alcanza como centro-izquierda para ganarle a Piñera, que busca su reelección a través de Sichel. No supimos hacer primarias todos y todas y ahora tenemos que ir dispersos a primera vuelta para ampliar la representación, para unirnos luego en segunda, apoyando al o la que gane.

Los progresistas nunca hemos buscado cupos, ni nos hemos conformado con el camino fácil. Porque fácil hubiese sido asegurarme uno de los sobrepagados cupos senatoriales de 8 años y desde ahí ver qué va pasando. Lo que quiero es que las cosas pasen y no van a pasar si no empujamos todos y todas y nos sacrificamos. Decidí el camino difícil: ir en contra de los medios y cuesta arriba en las encuestas, y competir.

Podría retirarme y operar políticamente, o jugar desde el sacrificio de una campaña presidencial, con todos los costos que estas tienen. Opté por el segundo, pese a todo el dolor que estas me han causado. Porque este sacrificio no es racional en lo individual, lo es en lo colectivo. No busco ser presidente porque quiera el poder. Quiero ser presidente para lograr representar los votos del mundo popular, como lo hice el 2009, el 2013 y el 2017, pero no para mí.

Lo que haré en esta campaña es hablarles y convencerles que vuelvan a creer en nosotros. En todas y todos nosotros. Porque creo, fervientemente, que este es el mejor momento que ha tenido la izquierda en los últimos 20 años. El nivel de nuestros liderazgos, la potencia de las transformaciones que hemos logrado.

Vamos separados, pero por fin andando el mismo camino. Por lograr ese triunfo, no el propio, se me va la vida. Es que el cambio es hoy.