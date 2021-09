La pregunta nace porque el ayuno intermitente ha ido ganando cada vez más adeptos en los últimos meses. En la nota dejamos los pro y contra de ayunar.

Por: Gisella Abarca

Que el desayuno es la comida más importante del día es una frase que hemos escuchado desde que tenemos uso de razón. Que es bueno para ti, para tu metabolismo, hace que no comas a deshoras y te mantiene en forma. Lo sabemos de memoria. Pero algunos entendidos de la materia tienen otra visión respecto a este primer alimento del día y ponen en jaque esta creencia de años.

Y es que el ayuno intermitente ha ido ganando cada vez más adeptos en los últimos meses y es aquí donde nos preguntamos si verdaderamente ¿el desayuno es la comida más importante del día?

“La verdad es que no, no hay una comida más importante que otra” comenta Nicole Fernández, Nutricionista de Food For Life y Clínica Thompson “Hay personas que aman desayunar y despiertan con mucho apetito, esas personas deberían hacerlo. En cambio hay muchas personas que se obligan a desayunar a diario sin tener apetito, incluso muchas sufren de náuseas; en este caso, el desayuno no es importante y es mejor concentrar las comidas en los horarios donde sí se tiene más hambre”, expone.

¿Descubriste que eres de las personas que se obliga a desayunar?, pero ¿Hacer ayuno es sólo dejar de desayunar? no, no es tan fácil. Aquí te lo explica la especialista.

AYUNO INTERMITENTE

¿Ayunar?, ayunamos cada día, desde que nos vamos a la cama hasta que tomamos el “des-ayuno” que no es otra cosa que romper el ayuno. La dieta del ayuno intermitente se basa en alargar ese ayuno durante un determinado periodo de horas o días.

Según explica la nutricionista Nicole Fernández (@Nico_nutriblog) “El ayuno intermitente es un modelo alimentario en el cual hay periodos de abstención de alimentos dejando sólo algunas horas del día para comer”.

Aclara que “Esto no siempre va de la mano con una baja de peso, ya que no siempre se asocia a un déficit calórico (comer menos calorías de las que gastó). Por lo anterior, ésta no puede ser considerada una dieta”, sostiene la especialista.

Explica que lo más habitual en este ayuno, es un período de 16/8; es decir, 16 horas sin comer y 8 horas en las que se puede comer normalmente. Existen periodos de 12/12 hasta 24 horas.

Fernández aconseja que “Durante las horas de ayuno debemos mantenernos hidratados, ya sea con agua o infusiones libres de calorías”.

La nutricionista de Clínica Thompson, sostiene que el método del desayuno intermitente “es una herramienta que en general utilizo con mis pacientes y con la que veo buenos resultados, pero no es del todo eficiente en todas las personas y nunca debe hacerse sin supervisión profesional”, subraya.

Respecto al ayuno agrega que “a pesar de que el ayuno existe desde el principio de nuestra historia, no hay suficientes estudios y falta más investigación acerca del tema”.

DESAYUNO 1: La Nutricionista de Food For Life y Clínica Thompson, Nicole Fernández.

DESAYUNO 2: La experta en nutrición nos dan su opinión respecto a si el desayuno es el alimento más importante del día.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE AYUNAR

La Nutricionista de Food For Life y Clínica Thompson, Nicole Fernández, nos entrega algunos pro y contra que siento que tiene el modelo de alimentación del ayuno intermitente.

PRO

Disminuye la inflamación intestinal.

Mejora sensibilidad a la insulina.

Promueve pérdida de peso.

Retarda el envejecimiento celular.

Desacelera el crecimiento de algunas células cancerígenas.

Mejora el descanso y el sueño.

CONTRA

Genera ansiedad en algunas personas.

No tiene suficientes estudios.

Puede generar déficit nutricional si no lo haces de mano de un profesional.

Poca adherencia.

Algunos tienen una compensación excesiva de alimentos en la ventana de comida.