Por: Camila González Villarroel

Fotos: Marco Lara

Difícil ha sido el panorama para los casinos con la pandemia y no solo para ellos como empresa, sino que también para los cientos de trabajadores que han sido parte de sus instalaciones. Por suerte, esto ha ido quedando atrás y con mucha mesura se han ido abriendo espacios para ir retomando ciertas actividades dentro de estos centros de entretención; ese es el caso de Monticello, que durante la semana pasada realizó la reapertura de su icónico buffet “El Capataz”, noticia que dejó a grandes y pequeños más que felices.

Así, es como nos cuenta Manuel Rojas, Gerente General de Monticello, quien destaca la nueva oferta que tiene el espacio de comida nacional e internacional, el que cuenta con novedades como lo son el refil de bebidas, una cava de vinos dentro del espacio y como se incluirá un aperitivo dentro del valor. Pero, eso no es todo, ya que el encargado del recinto también comentó sobre las estrictas medias de seguridad del casino y como al público le esperan nuevas sorpresas en el próximo tiempo.

Reapertura de El Capataz

Como ya les contamos el día de su reinauguración, el tenedor libre reabrió sus puertas a la comunidad, teniendo un aforo limitado y medidas de seguridad especiales para que la experiencia sea lo más grata dentro del espacio. Sobre esto y lo que significa el funcionamiento del restaurant Rojas indicó: “Capataz es un ícono de Monticello, por años ha sido un restaurante preferido por mucho público y su reapertura es una señal más de todo el trabajo que hemos venido haciendo con mucho esfuerzo, con una dedicación muy grande de nuestros trabajadores para seguir abriendo y ampliando nuestra oferta. Abrir Capataz para nosotros es algo muy especial porque es una señal de que estamos volviendo a algún grado de normalidad y que estamos volviendo a ser lo que somos, no solamente juegos, sino que también entretención y gastronomía, un oferta que nosotros llamamos de 360 grados”.

Protocolos sanitarios

Algo que no puede dejar de preocupar es el cuidado sanitario que se entrega a la comunidad por parte de los anfitriones y es en este punto que Manuel Rojas es claro: “Nosotros desde que hemos abierto, intermitentemente, pero un buena cantidad de días, hemos traído un montón de publico y por eso hemos sido muy obedientes de las medidas que nos impone el Ministerio de Salud y la Super Intendencia de Casinos y no podía ser de otra manera. Esto nos ha permitido todo este tiempo tener cero contagio laboral, algo que no es casualidad”

Para el gerente es necesario entregar la mayor seguridad posible a los asistentes al casino, es por eso que: “El mensaje para el público es que venga y vengan tranquilos por que nos hemos tomado muy en serio el tema de la prevención y nuestros números así lo respaldan, pero además, por que nosotros cuidamos mucho a nuestra gente y también a nuestro público”, puntualizó

Apertura de otros espacios

La experiencia en el casino Monticello no es solo juegos de azar y comida. Desde el interior del espacio les gusta recalcar que para ellos, lo vivido es de 360º, por lo que se puede disfrutar de forma completa. Es en este punto, que la familia, niños y entretención son vitales. Manuel, nos adelantó que “hay hartas novedades, no solo en el arena, si no que también en nuevas ofertas gastronómicas que se van a conocer pronto. El arena es un anhelo, antes de la pandemia terminamos muy arriba haciendo shows de primer nivel y con gran convocatoria durante los fines de semana y ya con mucho público acostumbrado a ese tipo de espectáculos (…) lo único que queremos es poder volver, pero lo haremos cuando la normativa nos lo permita y de una manera que corresponde. Esperamos pronto tener novedades de la reapertura”.

Para finalizar, el encargado del centro de entretención destacó la reapertura de un espacio que une a grandes y chicos: “Dentro de la oferta en 360 grados que ofrecemos en Monticello, el tema familiar y los niños también tienen cabida, siendo muy importantes para nosotros. El pasado 16 de septiembre además de abrir El Capataz, también se abrió el bowling y la zona de niños. Hay una entretención completa para la familia durante la semana o fines de semana”, comentó.