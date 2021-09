Luego de una reunión sostenida esta tarde entre el Gobernador regional Pablo Silva Amaya, el Alcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy y el jefe de proyectos de Teletón, Félix Allendes, el jefe comunal anunció que el municipio proporcionará el terreno para la construcción del primer centro de rehabilitación de Teletón en la región de O’Higgins, que según señalan desde el municipio local beneficiará a más de mil familias.

El terreno considera un área cercana a las 6.000 mts2 y se emplaza en parte de lo que es hoy el Parque Comunal de la capital regional, a metros de la Alameda de Rancagua y del principal terminal de buses de la región, y a un costado y con salida directa desde y hacia la ex Ruta 5 Sur.

Según explicó el alcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy, “el Municipio de Rancagua va a donar el terreno, estamos precisamente en los trámites administrativos para ello, y con el compromiso del Gobierno Regional de la construcción de este centro Teletón, así es que muy importante noticia (…) en lo particular a mí me emociona, me coloca muy contento, porque yo también soy parte de la familia Teletón y sé el beneficio y apoyo que es para las niñas y niños, y también para las familias que día a día están en la lucha de la rehabilitación”, dijo el Alcalde.

Por su parte, el gobernador de O’Higgins, Pablo Silva, señaló que “el alcalde Juan Ramón Godoy nos ha dado una muy buena noticia al poner a disposición un terreno para la próxima construcción de un centro de la Teletón en nuestra región. Están todas las condiciones para que muy pronto podamos concretar un centro de rehabilitación para los niños y niñas de O’Higgins. Esta es una muy buena noticia y hemos reiterado nuestra disposición a poner los recursos para su construcción”.

A su vez, Félix Allende, Jefe de Proyectos de Teletón, señaló que el anuncio del jefe comunal de Rancagua es “un avance muy significativo, porque tenemos la buena suerte que hay un terreno que tiene muy buenas condiciones de emplazamiento, buena accesibilidad, están muy cerca de las vías estructurantes y de transporte público; entonces se cumplen las mejores condiciones de emplazamiento y ubicación de lo que pueda ser este centro de rehabilitación integral”.

Consultado sobre qué significaría para las familias de la Región contar con un Centro Teletón en O’Higgins, afirmó que “significaría el mejoramiento de vida de las más de mil familias que pertenecen a esta región y que viajan mes a mes a sus terapias de rehabilitación en el Instituto Santiago, y obviamente que esto va a ser una ayuda significativa en el costo y la mejora significativa en calidad de vida, y todo lo que significa el ahorro de tiempo para estar con sus familias y seres queridos”, finalizó.

Por otra parte desde el municipio aseguraron que el centro se construirá en un lugar distinto del parque de donde esta proyectado construir la capilla Gaudí, sin afectar este proyecto.