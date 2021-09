Todos sin excepción, estamos enojados y tristes. Enojados porque existe la certeza absoluta que las cosas en el club se han hecho muy mal.

Quizas incluso me quede corto con la expresión, pues, el desastre y la escasa razón para planificar se acercan más a la nefasta realidad.

Estamos tristes porque nadie quiere ver a O’Higgins de esta manera, peleando a porrazos y a combos firmes con la Primera B. Llevamos años de penurias y sufrimientos, este enfermo no se recupera y cada vez que logra oxigenar sus pulmones, vuelve a contagiarse con el virus maldito del fútbol ausente.

Pero acá está su gente, ese fiel hincha que no renuncia a la camiseta, llora, eleva plegarias y se asusta con el futuro. Pero ese ser de carne y hueso continúa empujando el carro de la esperanza, lo tira con fuerzas como si de salvar su vida se tratara.

El amor «Celestes» no envejece ni se extingue por el paso del tiempo. No desaparece si es verdadero y no da la espalda en momentos de apremio. Rancagüinos y rancagüinas, juntemos fuerzas, unamos voluntades, hagamos de instante complejo una cadena de convicciones y valor, que nos permita sortear con éxito los obstáculos que nos quedan.

Ya habrá llegará el día para exigir el ruedo de cabezas porque esta vez la impunidad no puede volver a transitar por nuestras narices. Muy suyo será el negocio de otros, pero con los afectos y cariño no se juega.

Vamos con sangre entre los dientes para derrotar a Huachipato. Dejen el alma en cada pelota y destruyan sus miedos hasta conseguir la victoria. ¡Vamos ctm!